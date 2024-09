Bahia x Atlético-MG: onde assistir e horário pelo Brasileirão

Bahia e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 15 de setembro, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 e será transmitido ao vivo no Premiere.

O Bahia, atualmente na 7ª colocação com 39 pontos, busca se recuperar após uma derrota na última rodada para voltar a subir na tabela e garantir vaga na Sul-Americana. Já o Atlético-MG, 10º colocado com 33 pontos, tenta quebrar a sequência de jogos sem vitória e retomar a confiança no campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Bahia x Atlético-MG pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre Bahia e Atlético-MG será transmitido ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo entre Bahia x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir ao jogo online no Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.