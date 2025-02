Avanço de Inter Miami - e Messi, pela América Latina, tem a ver com expansão de novos negócios

O Inter Miami tem capitalizado e aproveitado cada vez mais a presença de Lionel Messi. Desta vez, na pré-temporada deste início de ano, o clube resolveu voltar os olhos para a América Latina, antes da estreia na Major League Soccer (MLS), que acontece no próximo dia 22 de fevereiro, contra o New York City.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, o clube empatou em 2x2 (venceu nos pênaltis por 3x2) com o atual campeão mexicano, o América, em Las Vegas; foi a Lima, no Peru, e empatou em 0x0 com o Universitário-PER (venceu nos pênaltis por 5x4); foi ao Panamá e venceu o Sporting San Miguelito-PAN, por 3x1, e por fim, no último dia 8, viajou até Hondura e goleou o Olimpia-HON, por 5x0.

A equipe já retornou aos Estados Unidos, e na última sexta-feira (14) fez em Tampa, contra o Orlando City, o último amistoso preparatório da temporada (empate em 2x2), que promete ser bastante intensa, com a realização da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a Copa dos Campeões da Concacaf e a MLS. A estreia na Concacaf, aliás, começa nesta terça-feira, 18, diante do Sporting KC.

A ideia de explorar o mercado latino transcende as quatro linhas. Depois de passagens por Los Angeles, Miami e Buenos Aires, o evento “The Messi Experience - A Dream Come True”, chega a São Paulo, com estreia para o mês de abril, no Shopping Eldorado. Trata-se de uma jornada interativa e imersiva, composta por diversas instalações temáticas, projetadas para levar os visitantes a uma viagem pela brilhante carreira do jogador.

A “The Messi Experience” é uma exposição que retrata a vida e a carreira do astro argentino, com duração aproximada de 75 minutos. Criada pela Primo Entertainment, Moment Factory e com realização e produção no Brasil pela Dançar Marketing. Serão combinadas projeções em 360 graus, realidade aumentada e tecnologias de ponta, com o intuito de oferecer uma vivência única no mundo do futebol, onde os fãs poderão treinar como Messi ou interagir com ele por meio de tecnologias avançadas.

Para Leo Messi, a exposição será uma maneira de conexão com diversas pessoas por meio da paixão pelo futebol: “Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que permite que os fãs se aproximem de mim tanto dentro como fora de campo. Ao longo da minha carreira, sempre procurei inspirar e me conectar com as pessoas através da minha paixão pelo futebol. Esta experiência dará a oportunidade única de reviver os momentos mais inesquecíveis e sentir as emoções que marcaram minha trajetória”, comentou.

A ideia da exposição é reviver e transmitir ao público, a partir de experiências imersivas, a trajetória do craque argentino desde ainda jovem, em Rosário, na Argentina, à conquista da Copa do Mundo no Catar em 2022, entre outros momentos marcantes. As vendas já começaram e os fãs podem garantir a compra das entradas pelo site da Eventim.

Para especialistas em marketing esportivo, o fato do Inter Miami explorar a imagem do jogador em países sul-americanos e latinos tem a ver com o processo de expansão da marca.

"O Inter Miami possui diversos jogadores da América do Sul e latinos, como, por exemplo, Lionel Messi e Luis Suárez. O clube se planejou e está trabalhando para ativar a marca nessas regiões, e, ao mesmo tempo que essas ações geram reconhecimento, o brand awareness elas também trazem receitas para a instituição", explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

"O mundo respira futebol, e envolver o nome do Messi é ter audiência, pois se trata de um ícone da história do esporte mundial. Encontrar uma forma de se trazer experiência com um ídolo deste porte aos fãs prova que o marketing esportivo é uma ferramenta gigante de conexão com os torcedores", acrescenta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.