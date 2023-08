Após chegada de Messi, Inter Miami faturou mais de R$ 1 bilhão em vendas de ingressos

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, dos Estados Unidos, não significou apenas um ganho na parte esportiva do clube, mas também gerou um enorme impacto econômico.

Segundo o jornal espanhol Sport, desde a chegada do argentino, a franquia liderada por David Beckham atingiu a marca de 265 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão) em vendas de ingressos.

Receitas de televisão

Além disso, desde que Messi foi desfilar seu futebol na Major League Soccer (MLS), a Apple TV, plataforma que detém os direitos da liga americana, registrou mais de 300 mil novas assinaturas — o que representa um lucro total de 29,7 milhões de dólares (cerca de R$ 144 milhões). Os números são recordes tanto no Inter Miami quanto no Streaming.

Em nove jogos pelo Inter Miami, Lionel Messi marcou onze gols, deu três assistências e conquistou o título da Leagues Cup — inédito para o clube. Portanto, a chegada do argentino foi importante economicamente e desportivamente para um clube que quase não teve alegrias na sua curta história — a equipe foi fundada em 2018.

Com uma nova final à vista, a da US Open Cup, no dia 27 de setembro, Messi e Inter Miami agora estão focados em conseguir a façanha de chegar aos playoffs da MLS. O clube está na última posição na Conferência Leste e deposita suas esperanças na chegada do craque argentino, que ainda não perdeu com sua nova camisa.

