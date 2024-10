Atlético-MG x Grêmio: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Atlético-MG e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e será transmitida ao vivo pelo canal Premiere.

O Galo, atualmente na 9ª posição, busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Grêmio, 3º colocado, tenta encostar nos líderes da competição e consolidar sua campanha rumo ao título.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Grêmio hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 19h30, entre **Atlético-MG e Grêmio** terá transmissão ao vivo no **Premiere**.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Grêmio hoje?

Você pode assistir a partida online através do **Globoplay**, assinando o pacote Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.