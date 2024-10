Após show de Paul McCartney, Estádio da Ressacada, do Avaí, quer se tornar polo para grandes eventos

Depois de 12 anos, Paul McCartney voltou a se apresentar em Florianópolis. No último sábado, 19, o ex-Beatles realizou o terceiro show de sua turnê Got Back no Brasil. A apresentação foi no Estádio da Ressacada, casa do Avaí, que já havia recebido o britânico em 2012.

Com o espetáculo internacional, o tradicional local voltou a se posicionar como um polo de atrações em Santa Catarina, sendo o único espaço do país, fora de São Paulo, a sediar um show da nova turnê.

Para receber a apresentação, o Leão da Ilha realizou mudanças na Ressacada. A rampa de acesso foi ampliada para facilitar a entrada de equipamentos, além do aumento na quantidade de saídas de emergência, tornando o estádio apto para receber qualquer tipo de show.

“Esse evento veio para valorizar o clube e a cidade. Foi um marco importante para todos que fazem parte do dia a dia do Avaí. É um momento especial e mostra não só a grandeza de Florianópolis, mas a grandeza do clube e do estádio. A vinda do Paul fortalece o Avaí enquanto clube, marca e instituição”, celebra Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

O espetáculo contou com mais de 33 mil presentes, sendo que 40% dos ingressos foram vendidos para pessoas de fora de Florianópolis. O sucesso volta a colocar a Ressacada como ponto de parada dos grandes shows internacionais, atraindo fãs de diversos locais para conhecer o estádio e a cidade catarinense, movimentando também o Avaí além do futebol.

“Hoje, os clubes de futebol têm o desafio de gerar receitas que não dependam exclusivamente do campo de jogo. Cada vez mais, o futebol é um negócio global. A Ressacada mostrou a sua capacidade de receber um grande evento e nossa ideia é firmar novas parcerias que coloquem o clube, o estádio e a cidade em evidência no cenário do esporte, da cultura e do entretenimento”, acrescenta Júlio César Heerdt.