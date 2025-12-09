Em “jogo de mentirinha”, Carlos Alcaraz vence João Fonseca

Jamais acredite em um jogo de exibição. Existe dinheiro demais, publicidade demais, para que uma partida de tênis amistosa seja encarada a sério e termine rapidamente, como em uma competição de nível ATP. Dificilmente você vê, em um amistoso, uma partida rápida, mesmo um pneu, um set vencido por 6 a 0.

Em uma exibição, os tenistas costumam abusar de jogadas plásticas, como drop shots ou um eventual tweener, em que o golpe é dado por baixo das pernas, para deleite do público, dos investidores e dos patrocinadores.

Mesmo quando o valor da premiação foge da curva. Este ano, o italiano Jannik Sinner levou 6 milhões de dólares em apenas três jogos pelo título do Six Kings Slam, disputado em Riad, na Árabia Saudita. Foi o maior prêmio do ano no tênis. E ele ainda ganhou uma raquete de ouro.

Sorrisos no rosto

Foi esse clima de treinão que se viu na partida entre João Fonseca, o principal tenista brasileiro da atualidade, número 24 do mundo, e o melhor jogador do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, que terminou na madrugada desta terça-feira, 9. A exibição, chamada Miami Tennis Invitational presented by Itaú, com patrocínio do banco brasileiro, aconteceu no LoanDepot Park, em Miami, na Flórida.

Com sorriso no rosto, Alcaraz venceu Fonseca por 7/5, 2/6 e 10/8. O clima de brincadeira durou o tempo todo. Nenhum deles se concentrava muito antes de sacar. Alcaraz perdeu inúmeras oportunidades antes de fechar o primeiro set. Em uma delas, chegou a se jogar no chão após perder um ponto fácil na rede.

Fonseca quebrou o saque de Alcaraz logo no começo do segundo set e depois no game seguinte, com uma deixadinha cruzada cinematográfica. O espanhol continuou brincando e o jogo foi para o set decisivo, decidido em um super tie break.

Alcaraz subiu o tempo todo para a rede, enquanto Fonseca arriscou winners com seu potente forehand. Fonseca chegou a abrir 5 a 0 no tie break, mas Alcaraz não deixou a vitória escapar das mãos. A despeito de ter sido um jogo de mentirinha, foi bonito ver uma partida que, se depender da torcida dos brasileiros, vai se repetir muito no futuro. A sério.