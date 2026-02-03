Esporte

Albacete x Barcelona: onde assistir e horário pela Copa do Rei

Partida entre Albacete x Barcelona é válida pelas quartas de final da Copa do Rei

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13h29.

O Albacete e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 17h (de Brasília), no estádio Carlos Belmonte, em Albacete. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha e terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+.

O time da casa, que disputa a segunda divisão espanhola, chega em excelente fase e protagonizou uma das maiores surpresas da temporada ao eliminar o Real Madrid na fase anterior, com uma vitória histórica por 3 a 2. Já o Barcelona mantém uma sequência de vitórias e entra em campo como favorito, mirando mais um título nacional para a temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo Albacete x Barcelona hoje pela Copa do Rei?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Albacete e Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+.

Como assistir online o jogo Albacete x Barcelona hoje?

Você pode assistir a partida online pela Disney+.

Prováveis escalações de Albacete x Barcelona

  • Albacete: Marino; Gámez, Vallejo, Neva e Gómez; Villar, A. Pacheco e Ale Meléndez; Medina, Valverde e Betancor.
  • Barcelona: Szczesny; João Cancelo, Ronald Araújo, Martín e Baldé; Casadó, Bernal e Dani Olmo; Rashford, Bardghji e Lewandowski.
