Albacete x Barcelona: onde assistir e horário pela Copa do Rei

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13h29.
O Albacete e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 17h (de Brasília), no estádio Carlos Belmonte, em Albacete. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha e terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+.
O time da casa, que disputa a segunda divisão espanhola, chega em excelente fase e protagonizou uma das maiores surpresas da temporada ao eliminar o Real Madrid na fase anterior, com uma vitória histórica por 3 a 2. Já o Barcelona mantém uma sequência de vitórias e entra em campo como favorito, mirando mais um título nacional para a temporada.
