'A regulamentação vai dar mais segurança aos apostadores', afirma CEO de plataforma de aposta

O mercado de apostas segue em expansão no Brasil, e o ano de 2023 foi aquecido nesta quinta-feira, 21, com a aprovação do texto do projeto que regulamenta o mercado de apostas esportivas online.

Entre as estimativas iniciais, o setor começou o ano com expectativas para faturar R$ 12 bilhões no Brasil, número que representaria, por exemplo, um aumento de 71% em relação aos R$ 7 bilhões faturados em 2020, conforme dados do BNL Data.

Já no decorrer do ano, novas iniciativas destacaram a alta do setor: em abril, o Governo Federal estimou que as apostas esportivas gerassem R$ 3 Bilhões ao futebol, entre acordos para patrocínios e publicidade em camisas de times, placas de campeonatos e espaços na mídia. Hoje, novos números indicam que o valor está na casa dos R$ 3,5 bilhões.

Para Talita Lacerda, CEO da Bet7k, plataforma que é parceira da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e de dezenas de clubes espalhados pelo país, além de alguns ex-jogadores como embaixadores, a regulamentação vai dar mais segurança aos apostadores e permitir que o mercado de publicidade do segmento, e do jogo responsável, permitam mais transparência nesta relação.

Como a Bet7k enxerga a aprovação do projeto de lei das apostas esportivas, e qual a importância geral para o segmento?

Talita Lacerda - A aprovação do projeto para o segmento de apostas esportivas vai trazer benefícios para todos e vemos como muito positiva, considerando que teremos regras claras para o setor, melhores práticas, trazendo a importância do jogo responsável, a proteção dos jogadores e um ambiente de negócio saudável e atrativo para todos.

A Bet7k tem um compromisso de longo prazo com o país e acreditamos que essa regulamentação chega para que as empresas tenham mais controle e segurança para operar, além, claro, de contribuir com o crescimento de empregos e mão de obra qualificada, principalmente nos setores de tecnologia, marketing, esportes e serviços.

Vocês acreditam que a regulamentação vai trazer mais pontos positivos do que negativos? Quais vocês pontuam?

Talita Lacerda - Nós temos boas expectativas para o cenário do mercado das apostas esportivas após a regulamentação ser colocada em prática no Brasil. Acreditamos que todo o segmento aguarda e olha com atenção para a tramitação do projeto, que deve ser um importante marco para o desenvolvimento desse mercado no país.

Acho que algo que poucos tem falado é sobre a geração de empregos e novos cursos que surgirão no país, quem sabe até promovendo polos de especialização e conhecimento no setor, como já é comum na área de tecnologia e inovação. Apesar da grande expansão, esse mercado é recente no Brasil, e poucas são as universidades, por exemplo, que possuem formação para novos profissionais. Essa capacitação de mão de obra, além do natural aumento de demanda no mercado, vai proporcionar milhares de novas oportunidades e, consequentemente, melhorar a economia do país.

Qual a preocupação da Bet7k com a responsabilidade junto aos apostadores com Jogo Responsável?

Talita Lacerda - É enorme. Uma das nossas premissas aqui é incentivar as apostas como diversão e entretenimento. Costumamos ver em peças comerciais e redes sociais o incentivo a outras práticas, como se esse mercado pudesse servir como novas fontes de renda e receitas. Isso deve ter uma diminuição considerável a partir da consolidação da regulamentação.

A Bet7k fez um grande investimento ao fechar todas as propriedades com a Confederação Brasileira de Vôlei. Quais os planos da empresa para ativações com o vôlei em 2024?

Talita Lacerda – Nosso desejo é seguir crescendo de maneira exponencial e temos feito muitas ações comerciais e de ativações com as diferentes propriedades da CBV, sejam elas com as seleções brasileiras e as ligas. Acreditamos muito no crescimento e desenvolvimento do esporte.

Teremos um ano de 2024 repleto de competições e as Olimpíadas de Paris, e isso certamente será um fator de geração de novos conteúdos e oportunidades das duas partes, sempre tentando levar aos fãs de apostas e do vôlei boas práticas de conhecimento à nossa marca e ao mercado como um todo. O vôlei sempre foi um dos esportes preferidos do público brasileiro depois do futebol, e queremos reacender essa chama.

Vocês possuem alguns clubes parceiros e mais recentemente fecharam com o Bangu, Ituano e Athletic. Pretendem fechar com os outros times e quais os planos para o futebol em 2024?

Talita Lacerda - Temos feito algumas apostas com clubes emergentes e bastante tradicionais em seus Estados. Sabemos da importância da Série A no futebol brasileiro, que é a verdadeira paixão popular do brasileiro assim como a diversão e o entretenimento, mas acreditamos no incentivo a clubes de outras séries também para o fortalecimento do futebol como um todo, gerando oportunidades. Nossa estratégia é trabalhar em parceria com os clubes, incentivando e construindo um relacionamento próximo para que ambos possamos crescer.

Recentemente também renovamos nossa parceria com o Mirassol e fechamos novas parcerias com Brusque, Ituano e Novorizontino. Estamos com alguns projetos para a sequência do ano e pretendemos aumentar nossos investimentos não só no futebol, mas em outros esportes.