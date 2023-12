Como o mercado de apostas se sustenta com o fim dos campeonatos esportivos no Brasil?

Após o fim da série A do Brasileirão, a temporada regular do futebol nacional encerrou-se oficialmente. Além do período sem jogos para os fãs da modalidade, uma das áreas que podem ser influenciadas pela ausência das principais competições esportivas é o volume de apostas realizadas nas plataformas das principais companhias do setor de betting do Brasil.

Segundo dados de pesquisa recente do Aposta Legal Brasil, em parceria com a Opinion Box, 80% dos brasileiros que jogam nas plataformas apostam no futebol, modalidade que tem ampla vantagem em relação às demais – na sequência vêm os esportes eletrônicos com 13%, e o basquete, com 12%.

Já entre as principais competições em que os jogadores apostam, uma pesquisa anterior intitulada “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil”, publicada pelo portal Gente em 2021, revelou que o Campeonato Brasileiro era o torneio de futebol que os brasileiros mais apostavam, com adesão de 85% dos jogadores. Na sequência vinham Libertadores (73%), Copa do Brasil (73%), Liga dos Campeões (73%) e Copa do Mundo (59%).

Com base nesse panorama, Cristiano Maschio, especialista do setor betting e CEO da Qesh, avalia o quanto o período sem jogos no Brasil poderia afetar no volume das apostas e afirma que o cenário não seria determinante para uma queda brusca:

“Quando um importante campeonato de longa duração se encerra, como o Brasileirão, naturalmente perde-se parte das apostas, mas isso não necessariamente significa uma grande queda no segmento. É claro que há de se considerar que grande parte das apostas do Brasil estão vinculadas a competições nacionais, conforme mostram as principais pesquisas. Entretanto, não podemos esquecer do peso de outros esportes que vem crescendo no país, além de campeonatos de extrema relevância e que ainda terão inúmeros jogos até o final do ano, como a Premier League, que seguirá com tudo durante os jogos pós natal no tradicional Boxing Day”, comenta.

Crescimento no Brasil

No Brasil, o setor de betting vem apresentando tendência de alta desde a autorização da operação das casas de apostas no Brasil em 2018. Somente entre 2020 e 2022, por exemplo, o ramo de apostas esportivas aumentou 360% no país, com crescimento do número de empresas de 51 para 239, segundo levantamento deste ano publicado pela Datahub.

Além disso, conforme dados do SimilarWeb referentes ao ano de 2022, o Brasil destacou-se como o país que mais registrou acessos às plataformas de apostas esportivas no mundo, com alta de 75% entre janeiro e dezembro.

Nesse sentido, Hans Schleier, COO da Casa de Apostas, avalia a consolidação do setor betting no Brasil como um dos elementos favoráveis aos índices de apostas registrados durante o ano: “Estamos presenciando o crescimento de um segmento que cada vez mais se demonstra importante em solo nacional. Os brasileiros, que naturalmente são apaixonados pelo futebol, também destacam-se com grande volume de apostas na modalidade. E mesmo com o fim do Brasileirão, há outras opções para que sigam apostando, em ligas como os campeonatos Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano, que também despertam grande interesse nos brasileiros. Nesse cenário, os esportes americanos também podem vir com força, com jogos regulares entre este final de ano e o início de 2024”, destaca.

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência de marketing esportivo que já atuou com empresas do segmento como Bet7k, galera.bet, Esportes da Sorte, PixBet, EstrelaBet, Valsport, ViradaBet, entre outras, são nos desafios que as agências e profissionais de marketing esportivo experientes aparecem para tornar estas lacunas uma oportunidade. "Existem jogos de confraternização com ex-atletas que podem ser ambientes leves para se ativar, momentos de descontração dos atletas de futebol para interação pontual; o tema de Natal pode ser uma força a mais para engajamento e como o futebol para, é hora de criar algo para os fãs suprirem a saudade do seu time de coração. Olhando para o caso da nossa agência, é nesta hora que as marcas precisam complementar suas equipes de marketing com profissionais com décadas de atuação no segmento desportivo, é um trabalho em conjunto que, com certeza, resultará em força extra para os objetivos da marca em um segmento tão competitivo."

"O mercado de apostas ja está bastante consolidado quanto ao jogo no Brasil. Acredito que mesmo com o fim do calendário brasileiro em 2023, ainda temos algumas competições importantes acontecendo, tais como, Mundial de Clubes, Premier League, entre outros que mantenham as apostas em alta. Hoje as casas tem bastante conteúdo em suas mídias que geram o trafego suficiente para manter as apostas em alta", afirma o diretor comercial da empresa, Fernando Paz, que possui ampla expert neste mercado, com atuação em diversos negócios na indústria de igaming no Brasil e Latam.