Universidade de São Paulo sedia Fórum Internacional de Sustentabilidade

A Universidade de São Paulo, representada pelo Global Institute for Peace and Conflict Resolution (GLIP-USP) da Escola Politécnica, realizará o Fórum Internacional Sustentabilidade: ESG Rumo ao Futuro, entre os dias 10 e 12 de agosto. A iniciativa visa fomentar o debate público para a criação de uma agenda de compromissos que deverá ser seguida pelas empresas representantes nos próximos anos.

Entre os temas abordados estão: matriz energética do futuro; governança e movimento sustentável; responsabilidade social; logística verde; agricultura sustentável e a importância do investimento sustentável.

“O GLIP-USP encabeça esse fórum para criar uma lista factível de intenções desenvolvida junto às empresas e à administração pública. Os pilares ESG não podem ser um argumento de marketing. Governos, empresas e a sociedade civil devem se comprometer de maneira efetiva. Não temos mais tempo”, afirma Gerson Damiani, diretor do conselho do GLIP-USP e especialista em engajamento internacional.

O evento tem ainda as parcerias da Sociedade Consular de São Paulo, entre outros parceiros internacionais, além da Porta-Voz Comunicação Estratégica. Entre as empresas participantes e que apoiam o fórum estão General Motors, Natura, Ypê, CRC, DeepESG, Ômega Energia, Vivo, Ambev, GK Ventures, Banco do Brasil, Mapfre, B3 Brasil Bolsa Balcão, BLS e Goodman.

Embora o Fórum seja gratuito e aberto ao público, a inscrição é obrigatória. As inscrições para participação presencial ou online podem ser realizadas no site do GLIP-USP. O acesso aos locais do fórum será realizado mediante apresentação da inscrição com QR-Code e documento de identificação com foto, utilização de máscara, assim como comprovante de vacinação.

