Receita abre consulta ao 2º lote da restituição do Imposto de Renda 2026; veja como verificar

A Receita Federal libera nesta terça-feira, 23, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026.

Segundo o órgão, esta será a maior rodada de pagamentos da história, contemplando 9,6 milhões de contribuintes com um total de R$ 16 bilhões.

Os depósitos serão realizados no dia 30 de junho, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte no momento da entrega da declaração. Os créditos serão feitos ao longo do dia e podem variar conforme a instituição financeira.

Como consultar a restituição do IR?

Para verificar se está entre os contemplados, o contribuinte deve acessar a página da restituição da Receita Federal e informar CPF, data de nascimento e o ano da declaração.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para smartphones e tablets, que permite acompanhar a situação da restituição e do CPF.

Quem recebe no segundo lote?

De acordo com a Receita Federal, o segundo lote contempla apenas contribuintes com prioridade legal ou prioridade decorrente do uso da declaração pré-preenchida e/ou da opção por recebimento via Pix.

Idosos acima de 80 anos: 155.060 restituições;

Idosos entre 60 e 79 anos: 1.106.923 restituições;

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 106.294 restituições;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 507.768 restituições;

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 7.709.752 restituições.

Do total liberado, R$ 4,5 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal.

A Receita informou que o lote não contempla contribuintes sem prioridade.

Quando serão pagos os próximos lotes?

Com o pagamento do segundo lote, cerca de 80% das restituições previstas para este ano terão sido quitadas, segundo a Receita Federal.

Os próximos pagamentos estão programados para 31 de julho e 28 de agosto. Quem tiver direito à restituição e não aparecer em nenhum dos lotes pode ter caído na malha fina e precisará regularizar sua situação junto à Receita.