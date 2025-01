Tramontina e Havaianas transformam borracha reciclada em pneus para carrinhos de mão

Visando alavancar o desenvolvimento de produtos mais sustentáveis, a Tramontina lançou um modelo de carrinho de mão extraforte em que o pneu é produzido a partir de resíduos industriais, como restos da fabricação de sandálias da Havaianas.

Desenvolvido em parceria com o Grupo Force, da Paraíba, cada unidade produzida utiliza mais de 3,5 kg de matéria-prima reciclada. A fabricante industrial já possui seis patentes em tecnologias de reciclagem e destacou que a parceria entre as duas gigantes pode abrir portas para ainda mais soluções sustentáveis no mercado.

O carrinho de mão foi pensado para atender o setor de construção civil, suportando até 150 kg e apresentando durabilidade três vezes maior do que pneus tradicionais.

Com uma estratégia ESG voltada para programas de economia circular, mudanças climáticas, inclusão e inovação na cadeia de valor, a Tramontina possui um portfólio com mais de 22 mil produtos e exporta para mais de 120 países.

Lizandra Marin, gerente do Núcleo de Sustentabilidade da Tramontina, disse que a ação reflete o compromisso da empresa com a inovação verde e reforça que a colaboração e a união de esforços são caminhos possíveis.

“É uma iniciativa importante, pois dá uma nova utilidade a um resíduo que, de outra forma, não seria aproveitado. Também valoriza o material reciclado, o reinserindo na cadeia e transformando-o em parte de um produto sustentável. Cada vez mais precisamos pensar na circularidade e aproveitamento máximo de recursos", destacou em comunicado.

Economia circular

Para a Alpargatas, dona da marca Havaianas, o projeto reforça a relevância da economia circular. “Destinamos resíduos industriais para parceiros que os transformam em novos produtos, como rodas para carrinhos de mão. É assim que unimos esforços pela transição para uma produção mais verde”, afirmou Maria Augusta Bottino, diretora de Sustentabilidade da empresa.

Fabricado de forma maciça, o pneu reciclado também é capaz de eliminar problemas como furos e reduz custos operacionais.

“A durabilidade do pneu maciço é, em média, 12% superior aos modelos convencionais, o que diminui a frequência de descartes”, explicou Nestor Giordani, diretor da Tramontina. Só em 2023, a produção da solução sustentável cresceu 60%, e a companhia metalúrgica já estuda aumentar o uso de materiais reciclados.

Práticas ESG

Além dos carrinhos de mão, a Tramontina adota práticas ambientais em diversos processos, como o uso de energia renovável, pintura eletrostática para evitar desperdícios e logística reversa para embalagens. Em suas oito fábricas, mais de 25 mil toneladas de resíduos foram recicladas em 2023.

A empresa também investe em reflorestamento e transforma resíduos em briquetes energéticos, além de produzir veículos elétricos com baixa emissão de poluentes. Em 2024, o programa de logística reversa “Seu Ambiente Mais Consciente” expandiu para 23 pontos de coleta no Brasil.

No pilar social, destinou mais de R$ 7 milhões a comunidades locais e fortaleceu parcerias com ONGs como a Gerando Falcões.