Startup Positiv.a lança capacitação para empresas sobre responsabilidade socioambiental

A Positiv.a, companhia de limpeza e higiene ecológica, acaba de abrir um projeto de educação sobre a responsabilidade socioambiental. O lançamento, divulgado com exclusividade para a EXAME, trata da “Escola positiv.a”, focado na capacitação de empresas e funcionários dentro das práticas ESG.

A Escola segue os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que unem práticas de sustentabilidade, bem-estar e saúde às iniciativas das companhias e organizações. Além da trilha focada em ESG, o curso também foca em conhecimento como análise de dados e inteligência artificial.

Marcella Zambardino, diretora de impacto e cofundadora da Positiv.a, conta que investir em conhecimento é essencial para fomentar escolhas mais conscientes e promover mudanças reais. “A Escola positiv.a é a materialização de um sonho antigo: criar um espaço de aprendizado que integre temas contemporâneos à prática corporativa, provando que é possível aliar inovação e impacto positivo em todas as frentes”, explica.

Capacitação em ESG para empresas

O programa contará com duas fases: a primeira, focada no universo ESG, com análises dos desafios atuais da crise socioambiental. A segunda trata das soluções para esse cenário, como a economia circular e os negócios de impacto. Os dois módulos contam com a liderança de Mariana rico, que é mestre em sustentabilidade e ESG e comunicadora social.

As aulas acontecerão de forma remota e as inscrições podem ser feitas a partir do site da Positiv.a, com a chance de concorrer a vagas gratuitas.

Para a diretora de impacto, o passo mostra o compromisso da Positiv.a em formar pessoas e empresas como agentes transformadores da realidade do mundo. “Nosso objetivo é ampliar a consciência sobre o impacto do consumo e inspirar outras organizações a seguirem esse caminho,” destaca Zambardino.

A Positiv.a é certificado pelo Sistema B desde 2017, além de ter sido reconhecida como uma das 10 startups mais conscientes pelo Movimento Capitalismo Consciente Brasil.