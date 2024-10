IPOs de grandes empresas asiáticas agitam mercados antes das eleições nos EUA

Os mercados de ações da Ásia se preparam para uma semana de intensa atividade, com mais de 20 empresas planejando listar suas ações. Juntas, elas devem captar até US$ 8,3 bilhões (R$ 47,23 bilhões), marcando o maior volume semanal de ofertas públicas iniciais (IPOs) desde abril de 2022. Este movimento representa um teste importante para medir a demanda dos investidores em um momento de incertezas econômicas e políticas globais, especialmente com as eleições nos Estados Unidos se aproximando.

De acordo com a Bloomberg, as IPOs refletem a força dos mercados asiáticos em setores como tecnologia, automotivo e transporte público, e mostram uma recuperação das vendas de ações na região, que nos últimos anos enfrentou uma certa desaceleração. Companhias de países como China, Índia e Japão estão aproveitando o atual momento de mercado para levantar capital e expandir seus negócios.

IPOs mais aguardadas

A China Resources Beverage, produtora de água engarrafada, deve levantar aproximadamente US$ 649 milhões (R$ 3,69 bilhões) com a sua oferta. A empresa conseguiu encerrar os pedidos de reserva de ações um dia antes do previsto, devido à forte demanda por parte dos investidores. Já a Horizon Robotics, que atua no setor de tecnologia autônoma, espera arrecadar até US$ 696 milhões (R$ 3,96 bilhões). Entre os investidores dessa oferta estão gigantes como Alibaba e Baidu, que se comprometeram a manter suas ações por pelo menos seis meses. O sucesso dessas operações pode indicar uma retomada do mercado de IPOs em Hong Kong, que já foi uma das principais praças de captação de capital do mundo.

Na Índia, o destaque fica por conta da Hyundai Motor India, que está prestes a lançar o maior IPO da história do país, com uma captação estimada de US$ 3,3 bilhões (R$ 18,77 bilhões). A oferta foi bem recebida por investidores institucionais, mas gerou menor interesse entre os investidores de varejo. Este desinteresse pode estar relacionado ao enfraquecimento do setor automotivo indiano, que tem enfrentado dificuldades desde o pico da demanda registrado durante a pandemia de Covid-19. As vendas de veículos no varejo caíram mais de 9% em setembro de 2024, em comparação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto os estoques nas concessionárias atingiram níveis recordes, entre 80 e 85 dias de inventário.

A Hyundai Motor India, mesmo assim, representa um marco importante no mercado de capitais do país, que, em 2024, já superou as captações dos dois anos anteriores, embora ainda fique abaixo do recorde de 2021, quando foram levantados US$ 17,8 bilhões (R$ 101,22 bilhões).

No Japão, a Tokyo Metro lidera a semana com a expectativa de levantar US$ 2,3 bilhões (R$ 13,09 bilhões), no maior IPO do país desde 2018. A oferta ocorre em meio a um cenário econômico desafiador no Japão, com o iene se desvalorizando em relação ao dólar e a nomeação de um novo primeiro-ministro gerando especulações sobre mudanças na política monetária. Mesmo assim, a oferta da Tokyo Metro, operadora de uma das maiores redes de transporte público do Japão, atrai grande interesse devido à sua posição de destaque no setor de infraestrutura.

A semana será concluída com a listagem da Rigaku, uma empresa especializada em tecnologia de raios-X, que recentemente concluiu um acordo de cerca de US$ 750 milhões (R$ 4,27 bilhões). Essa oferta marca o fim de uma semana importante para o mercado japonês, que tem buscado recuperar a confiança dos investidores após anos de crescimento modesto.

Por outro lado, nem todas as empresas conseguiram avançar com seus planos de IPO. Na Coreia do Sul, o banco digital K Bank, que pretendia captar cerca de US$ 700 milhões (R$ 3,98 bilhões), decidiu suspender sua oferta pública devido à falta de demanda no mercado local.

Eleição nos EUA influencia

A movimentação intensa no mercado asiático de IPOs ocorre em um contexto de incerteza global, com as eleições nos Estados Unidos e a política monetária internacional figurando entre os principais fatores que podem influenciar os resultados dessas ofertas. O desempenho das ações das empresas que estrearem nas bolsas asiáticas nas próximas semanas será observado de perto pelos investidores, que buscam sinais de recuperação econômica e estabilidade nos mercados financeiros.