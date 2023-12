O que é lixo eletrônico e como descartar de maneira correta?

O lixo eletrônico é um tipo de resíduo gerado pelo descarte de aparelhos eletrônicos no final de sua vida útil. No entanto, o descarte de lixo eletrônico, por ser composto de múltiplos materiais, apresenta complexidades específicas quanto ao seu manuseio, resultando em efeitos negativos à saúde humana e problemas ambientais.

Assim, este artigo assume uma perspectiva de informar sobre o que é considerado lixo eletrônico, os perigos a ele associados, os produtos químicos tóxicos envolvidos, as aplicações práticas do descarte de lixo eletrônico e as leis que regulam a sua coleta e reciclagem.

O que é lixo eletrônico?

Lixo eletrônico é todo dispositivo eletrônico descartado, como computadores, telefones celulares, aparelhos e outros equipamentos obsoletos ou danificados.

Esses resíduos contêm uma variedade de materiais, desde plásticos e metais até substâncias químicas complexas, tornando seu descarte e tratamento adequado uma questão importante.

Quais os perigos do lixo eletrônico?

Os perigos do lixo eletrônico estão justamente no seu descarte incorreto e na presença de substâncias tóxicas que podem ser liberadas. Componentes presentes em muitos dispositivos eletrônicos representam ameaças à saúde humana e ao meio ambiente.

A exposição a substâncias nocivas presentes nesse tipo de resíduo podem causar danos no sistema nervoso, coração, cérebro, rins, fígado e no sistema reprodutivo, além de contaminação do solo e da água. Por essa razão, o descarte de lixo eletrônico de forma correta pode amenizar esses riscos.

Substâncias tóxicas do lixo eletrônico

Os dispositivos eletrônicos contêm uma gama de substâncias tóxicas que demandam atenção e cuidados durante o descarte. Alguns exemplos são:

Chumbo: frequentemente encontrado em baterias e soldas, pode causar danos ao sistema nervoso;

Mercúrio: presente em lâmpadas fluorescentes e em alguns circuitos eletrônicos, é uma substância altamente tóxica que pode afetar o sistema renal e nervoso;

Cádmio: comum em baterias recarregáveis, é reconhecido como carcinogênico e pode causar danos aos rins e pulmões;

Bifenilos policlorados (PCBs): utilizados em equipamentos elétricos e eletrônicos, são persistentes no meio ambiente e podem causar impactos adversos à saúde e à fauna.

Como descartar o lixo eletrônico?

O descarte correto de lixo eletrônico é fundamental para minimizar os riscos ambientais e para a saúde pública. Apesar dos potenciais danos ao ambiente e aos indivíduos, a reciclagem destes itens é uma forma eficaz de reduzir drasticamente o lixo eletrônico. A seguir estão maneiras comprovadas de abordar o problema:

Trazer o lixo eletrônico de volta para a empresa de origem: muitas empresas que vendem itens eletrônicos possuem seu próprio centro de reciclagem. Além disso, a reciclagem lá muitas vezes dá ao cliente a opção de trocar o dispositivo por um novo por uma fração do custo;

Procure programas de recompra: diversas empresas instituem programas para recompra de dispositivos antigos. Esses programas são projetados para tornar o descarte do lixo eletrônico o mais simples possível para o consumidor e ambientalmente seguro.

Qual a lei para a coleta e reciclagem de lixo eletrônico?

A gestão desse resíduo é regulamentada por leis específicas, controlando o descarte incorreto de lixo eletrônico e promovendo práticas sustentáveis. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010) estabelece diretrizes para a gestão integrada desse tipo de resíduo, incluindo o lixo eletrônico.

Esta legislação atribui responsabilidade comum aos fabricantes, importadores, distribuidores e consumidores quanto ao local de descarte de lixo eletrônico, bem como seus demais cuidados.

Além disso, o Brasil possui acordos setoriais específicos relativos à logística reversa de produtos eletrônicos. Esses acordos estipulam o que fazer e como fazer, bem como a forma ambientalmente responsável de descartar o lixo eletrônico.

Em suma, o lixo eletrônico é um tema complexo que exige atenção. Aderir aos métodos de descarte de lixo eletrônico de forma responsável e seguir as leis em vigor é crucial para evitar consequências negativas e manter uma abordagem sustentável à gestão destes resíduos.

