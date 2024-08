Rio Innovation Week: G20, COP30, Direitos Humanos e IA são temas do Pacto Global da ONU

G20, COP30, Direitos Humanos e Inteligência Artificial (IA), quatros dos principais assuntos do momento, vão pautar os debates organizados pelo Pacto Global da ONU - Rede Brasil, durante a quarta edição do Rio Innovation Week, cujo tema deste ano é a importância da “Humanização em tempos de Inteligência Artificial”.

O evento acontece entre os dias 13, terça-feira, e 16, sexta-feira, no Píer Mauá, na região central do Rio de Janeiro, e vai reunir grandes pensadores, cientistas, acadêmicos, empreendedores, c-levels, representantes de governos e formadores de opinião.

A Arena Pacto Global Experience terá os trabalhos abertos Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, que falará sobre a influência do setor privado nas políticas do G20, com Alexandre Pinheiro dos Santos, superintendente geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e Danilo Gregório, gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Os debatedores falarão sobre o papel dos novos conhecimentos como instrumentos de promoção do desenvolvimento humano e geração de negócios e renda. Em seguida, se apresentará a keynote speaker Fernanda Santiago, assessora especial do Ministério da Fazenda.

No dia 14, a partir das 15h30, na Arena do Pacto Global, acontece um fireside chat com a jornalista Rita Wu, pesquisadora brasileira sobre tecnologia, e Leandro Coutinho, do Instituto Compliance Rio (ICRIO), que tratará da “Inteligência Artificial como aliada ou inimiga do combate à corrupção nas empresas”.

No mesmo dia, a intelectual e cofundadora do CEERT, Cida Bento, e Veronica Vassalo, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão do Pacto Global, apresentam os resultados da Pesquisa DE&I (Diversidade, Equidade e Inclusão), realizada pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil e o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT, para mapear as ações nessa área por empresas brasileiras.

Ao longo de três meses, as companhias responderam um questionário sobre as práticas desenvolvidas internamente para funcionários, com foco em raça, gênero, profissionais com deficiência e egressos do sistema prisional, para contratação, promoção e permanência desses profissionais em um ambiente saudável e respeitoso. O CEERT fez A análise dos dados coletados, feita pelo CEERT, buscou identificar pontos sensíveis desse mapeamento inédito. O resultado servirá como base para futuras ações de ajuda para as empresas se tornarem mais justas, plurais e democráticas.

E o trabalho?

O Pacto Global promove ainda no dia 14 o painel “Futuro do trabalho sem deixar ninguém para trás”, com participação de Luciana Campos, coordenadora da Plataforma de Ação pelos Direitos Humanos do Pacto Global da ONU – Rede Brasil e gerente de Sustentabilidade do Itaú, Lilian Monteiro Ferrari, gerente-geral de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Petrobras, Cristovam Ferrara, diretor de Valor Social da Globo, e Priscila Salgado, diretora de Reparação Social 99jobs.

“O objetivo dessa experiência é inspirar, engajar, fortalecer o senso de comunidade e de ação. Temos urgência em acelerar o progresso do setor empresarial brasileiro em direção à realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e de enfrentar os desafios globais urgentes, como a mudança do clima, a desigualdade e a pobreza. Nosso papel é trazer as corporações à ação e, para isso, despertar interesse e adesão também do público do Rio Innovation Week”, diz Pereira.

Ainda segundo o CEO do Pacto, “é fundamental lembrar que inovação, que vai além de tecnologia, é um pilar essencial para enfrentar os desafios contemporâneos, e sua integração nas discussões do G20 e da COP30 são essenciais para promover um desenvolvimento sustentável inclusivo”.

No dia 15 , a Arena Pacto Global Experience estará dedicada a produzir conhecimento e avançar na temática do G20, o Grupo dos 20, formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, e seus outros desdobramentos. Às 11h20, o painel G20: Grupo de Trabalho Anticorrupção apresenta o trabalho que está sendo coordenado pela CGU, com o objetivo de formular princípios e padrões anticorrupção que fortaleçam a implementação dos principais instrumentos internacionais, em particular a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, com participação de Marcelo Pontes Vianna, secretário de Integridade Privada da CGU, e Izabela Correa, secretária de Integridade Pública da CGU.

Ainda na quinta-feira, às 12h, o B20, fórum de diálogo mundial que conecta a comunidade empresarial aos governos do G20, é o tema do painel seguinte. Às 15h, o debate será em torno do W20, grupo de engajamento do G20, composto por mulheres de setores da academia, do empreendedorismo e da sociedade civil, com participação de Adriana Carvalho, líder da Delegação Brasileira no W20, e Janaina Gama, colíder da delegação brasileira no W20. O Ocean20, grupo de Engajamento da Sociedade Civil sobre o Oceano, às 16h, é o tema do painel seguinte. Às 17h, o painel V20, o o bloco dos países vulneráveis às mudanças climáticas, encerra o terceiro dia de evento.

COP30 e Amazônia

A Conferência das Partes realizada no Brasil em 2025, a COP30, será debatida na abertura no dia 16 na Arena, às 10h30, por Solange Ribeiro, vice-chair do Pacto Global das Nações Unidas e vice-presidente de Regulação, Institucional e Sustentabilidade da Neoenergia. Na sequência, Rubens Filho, gerente executivo de Meio Ambiente, do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, apresentará o programa Pacto Rumo à COP30, composto por diversos projetos.

Também no dia 16, a Região Amazônica será o centro das discussões, a partir das 14h30, nos painéis Movimento Impacto Amazônia; TEDx Amazônia, Ancestralidade Coletiva: Sabedoria Tradicional para um Futuro Inovador, com a participação de Vanessa Hasson, Doutora em Direitos da Natureza pela PUC/SP, Odenilze Ramos, representante dos povos tradicionais, defensora das práticas culturais e ambientais, e a moderação de Laura Motta, head de Sustentabilidade do Mercado Livre Brasil, e Jornada Amazônia: Empreendimentos Inovadores Potencializando a Bioeconomia.

RIO INNOVATION WEEK 2024

Quando: 13 a 16 de agosto

Onde: Píer Mauá, na Av. Rodrigues Alves, 10, Praça Mauá, no Centro do Rio de Janeiro

Ingressos e programação completa: rioinnovationweek.com.br