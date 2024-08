IBM: 3 áreas que estão sendo impulsionadas pelo uso de IA na transformação digital

Em pouco tempo, a inteligência artificial se tornou o foco de muitas empresas ao redor do mundo, que agora exploram como, exatamente, podem adotar mais intensamente as ferramentas de IA generativa e quais seriam os seus impactos. Pensando nesse cenário, e as dificuldades que ele gera, a IBM lançou neste ano um conjunto de programas de "suporte" para parceiros.

Dados compartilhados com a EXAME com exclusividade apontam que, no acumulado de 2024, esse ecossistema para parceiros já somou 43 mil negócios, avaliados em US$ 5,1 bilhões. E, segundo Kate Woolley, gerente geral de Ecossistemas da IBM global, o plano é aumentar esses números, incluindo no Brasil.

"Quando lançamos o projeto de parcerias no início do ano, tratava-se de dar mais transparência, de colocar os nossos parceiros no controle [dos dados usados em IAs]. A outra grande premissa são as competências necessárias para lidar com essa nova tecnologia, e como adquiri-las. O ecossistema é visto como uma extensão da IBM, dando essas habilidades gratuitamente", explica.

Nesse sentido, a executiva diz que o foco da IBM está agora em identificar novas oportunidades de negócios e acelerações que a inteligência artificial pode trazer para as empresas, resultando em novas parcerias. E o Brasil "é um mercado extremamente importante para a IBM e para o ecossistema".

"Estamos entusiasmados com o envolvimento com o ecossistema brasileiro. Somamos 200 novos parceiros apenas este ano, estamos trabalhando em áreas como gastos em nuvem e como otimizá-los, além de todo portfólio de automação da IBM. É uma grande oportunidade à medida que as empresas continuam a se modernizar, entusiasmadas com a IA", avalia.

Na visão de Woolley, não há hoje uma grande diferença na maturidade de empresas internacionais e brasileiras em relação ao potencial da inteligência artificial. E, tanto no Brasil quanto fora, há uma conexão clara entre a tecnologia e os processos de transformação digital nos negócios.

"Vemos muita tração com as empresas quando somos muito específicos sobre os casos de uso que desejamos conduzir combinando a transformação digital com IA, trazendo o caso de uso certo para aquela empresa e gerando mais valor ao processo a partir dessa tecnologia, aumentando a eficiência", afirma.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

União entre IA e transformação digital

Woolley cita, ainda, três grandes áreas da transformação digital que possuem mais potencial de impulsionamento com a inteligência artificial:

A primeira é o trabalho digital, em que a IA serve para "melhorar nossas habilidades, e não substituir o humano", gerando mais valor para as empresas. Nesse aspecto, a IBM se classifica como um "cliente zero", testando o uso de IA internamente e gerando um ganho de 40% em eficiência e produtividade, com foco em "qualificação, não substituição"; A segunda é o cuidado com o cliente, em que a inteligência artificial pode ser usada para mostrar "casos de uso realmente importantes no atendimento ao cliente", usando assistentes artficiais para automatizar tarefas repetitivas e sugerindo e muitos de nossos assistentes de IA para automatizar tarefas repetitivas, sugerindo possíveis ações para clientes e fomentando um ambiente "ominichannel"; A terceira é a modernização de códigos, uma área que tem chamado a atenção da IBM principalmente pelo potencial de ganho de eficiência para desenvolvedores. Woolley destaca que essa aplicação pode ajudar empresas que "não conseguem talentos tecnológicos suficientes, portanto ela é muito importante"

Também em entrevista à EXAME, a executiva avaliou que a inteligência artificial enfrenta agora um "ponto de inflexão entre o hype e a realidade", mas tem potencial para ser transformadora quanto a internet.