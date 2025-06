Sodexo reduz 50 mil toneladas de emissões com combate ao desperdício de alimentos

Com a missão de promover uma alimentação mais sustentável, a Sodexo conquistou resultados expressivos na redução do impacto ambiental por meio do seu programa global de combate ao desperdício de alimentos.

A empresa de serviços alimentícios coorporativos conseguiu diminuir mais de 50 mil toneladas de CO₂ em suas emissões totais em 2024, volume equivalente ao consumo anual de energia elétrica de aproximadamente 7.500 residências brasileiras ou ao emitido por 10 mil carros rodando durante um ano inteiro.

Para absorver naturalmente esse volume de carbono, seriam necessárias cerca de 2,3 milhões de árvores plantadas ao longo de 20 anos.

O programa WasteWatch também bateu um marco e alcançou 25% de alimentos salvos, combatendo um dos principais desafios do setor.

No Brasil, são cerca de 27 milhões de toneladas desperdiçados por ano e a iniciativa implementada em 2022 está em operação nos mais de 1500 restaurantes geridos pela Sodexo no país.

Na prática, a gestão de resíduos permite que as equipes capturem de forma rápida e fácil os dados sobre os produtos nas lojas. Por meio de um sistema de pesagem rigorosa, é possível identificar níveis de desperdício em diferentes etapas da cadeia alimentar, desde cascas e sementes até sobras em pratos e áreas de exposição.

Dessa forma, os chefs e cozinheiros implementam estratégias para aproveitar integralmente os ingredientes, aumentando a eficiência e reduzindo os custos da operação.

Atualmente, as compras realizadas com fornecedores locais representam 63% do total, enquanto 29% provêm de pequenas e médias empresas. Segundo a Sodexo, a estratégia fortalece a economia regional e contribui para reduzir ainda mais a pegada de carbono da cadeia logística.

Além disso, 91% dos fornecedores de proteínas animais já aderiram à Carta de Bem-Estar Animal da companhia e houve um salto expressivo na aquisição de ovos provenientes de galinhas livres de gaiolas, que passou de 43,3% em 2023 para 75% em 2024.

"Acreditamos que as pessoas são a base do nosso negócio, e é por isso que investimos em ações que deixam um legado sustentável para o futuro", destacou Ana Menegotto, vice-presidente de Pessoas, Comunicação e ESG da Sodexo.

Mulheres na liderança

Outro destaque da Sodexo foi na promoção da diversidade, equidade e inclusão.

Das aproximadamente 47 mil pessoas colaboradoras no Brasil, 67% são mulheres, que ocupam impressionantes 84% dos cargos de liderança da empresa.

"Seguimos firmes no desafio de impactar positivamente a vida de milhões de pessoas todos os dias. Isso está presente em cada detalhe das nossas operações, com foco em gerar valor para colaboradores, clientes, consumidores, parceiros e comunidades", disse Ana.

No ano passado, a companhia também investiu R$ 564 mil em projetos sociais em todo o país, beneficiando diretamente mais de 38 mil pessoas e ajudando no desenvolvimento das comunidades.