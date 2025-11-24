Randoncorp leva à COP30 soluções brasileiras para mobilidade limpa

Realizada pela primeira vez na Amazônia, a COP30, conferência global sobre mudanças climáticas, reforça o papel do Brasil na transição para uma economia de baixo carbono. O evento reúne governos, empresas e instituições em torno de metas para reduzir emissões e impulsionar o desenvolvimento sustentável.

Entre os participantes, a Randoncorp apresenta iniciativas e tecnologias que apontam caminhos para uma mobilidade mais limpa. “Na COP30, queremos mostrar que é possível inovar com responsabilidade e que a indústria é parte da solução das questões climáticas e sociais do planeta”, afirma Daniel Randon, presidente e CEO da companhia.

A descarbonização é um dos eixos estratégicos da empresa, que trabalha para reduzir em 40% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. A meta faz parte da Ambição ESG da Randoncorp, que orienta o uso de fontes renováveis de energia, a adoção de práticas de economia circular e o engajamento de parceiros em toda a cadeia de valor.

Em 2024, 44,4% da receita líquida da empresa no Brasil — cerca de R$ 4,2 bilhões — vieram de produtos lançados nos últimos cinco anos, o que reflete a ampliação das soluções sustentáveis no portfólio. “Buscamos liderar a transição energética do setor de transportes com soluções que reduzam emissões e tragam benefícios à saúde e aos ecossistemas”, diz Randon.

Tecnologia nacional para o transporte sustentável

Entre as inovações em destaque está o e-Sys, sistema de tração auxiliar elétrica desenvolvido pela Suspensys em parceria com o Centro Tecnológico Randon (CTR). O equipamento recupera energia durante a frenagem e a reutiliza para tração em momentos de maior esforço, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de CO₂.

“Ele é único no mercado latino-americano e atua armazenando energia de frenagens para ajudar na tração quando o veículo precisa de mais força, como em subidas, ultrapassagens ou até para reduzir o tempo da viagem”, explica o executivo.

O sistema já equipa semirreboques da linha Hybrid R e passa por testes em implementos agrícolas e caminhões, ampliando seu potencial em diferentes modais. “Além de sustentável, o sistema de tração auxiliar elétrico é versátil pela possibilidade de aplicações em diferentes veículos, auxiliando na transição para a hibridização”, complementa.

Inovação e competitividade

A Randoncorp mantém um programa contínuo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltado à eletrificação e à aplicação de novos materiais. Em 2024, os investimentos nessa frente somaram R$ 212 milhões e resultaram em 73 patentes registradas.

Entre os projetos recentes está a Composs, marca da Frasle Mobility, que fabrica componentes até 60% mais leves e duráveis a partir de materiais compósitos. Outro avanço substitui resinas químicas por ligantes inorgânicos em uma sapata ferroviária, reduzindo a pegada de carbono em 43%.

“Investir em tecnologia limpa é uma decisão estratégica. Inovação e sustentabilidade caminham juntas e fortalecem a competitividade da indústria”, afirma Randon.

Brasil e o protagonismo climático

Para o executivo, o país reúne condições únicas para liderar o diálogo global sobre clima e bioeconomia. “O Brasil conta com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e ampla biodiversidade. O desafio é transformar esses ativos em soluções concretas para o desenvolvimento sustentável”, diz ele. “Exemplo disso é a ampliação do uso de biocombustíveis e o estímulo para a renovação da frota nacional de veículos comerciais, com tecnologias mais modernas, que conferem maior segurança e contribuem para a redução da pegada de carbono.”

Presente na COP30, a Randoncorp reforça a visão de que o futuro da mobilidade dependerá de tecnologias mais eficientes, conectadas e sustentáveis — e de uma atuação conjunta entre indústria, governo e sociedade para acelerar a transição rumo a uma economia de baixo carbono.

Randoncorp na COP30

Conheça as tecnologias que mostram como a indústria pode liderar a transição para uma economia de baixo carbono: