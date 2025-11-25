Da França, com amor

Em uma manhã de 1975, o bairro da Chácara Santo Antônio, às margens da Marginal Pinheiros, em São Paulo, testemunhava um movimento incomum. Carros paravam no acostamento, famílias inteiras desciam curiosas, crianças puxavam os pais pela mão. O motivo da agitação era um prédio moderno, recém-inaugurado, com uma grande fachada azul, branca e vermelha: o primeiro hipermercado Carrefour do Brasil.

Do lado de dentro, a surpresa era imediata. Corredores largos, carrinhos de metal que deslizavam cheios, prateleiras repletas de produtos que até então os brasileiros só viam em anúncios de revistas ou ouviam falar por parentes que viajavam. Alimentos frescos, eletrodomésticos, roupas, brinquedos — tudo em um mesmo lugar. A ideia de comprar “de arroz a geladeira” sob o mesmo teto soava quase futurista.

Na padaria, o cheiro amanteigado de croissants franceses se espalhava pelo ar. Para muitos, foi a primeira mordida em algo que parecia sofisticado e distante, mas que agora estava ao alcance de todos. Era o símbolo de uma experiência inédita: não um mero supermercado, mas um mundo inteiro de consumo reunido em um só espaço. A inauguração daquele hipermercado não mudou somente a rotina das famílias paulistanas — iniciou um novo capítulo no varejo brasileiro. O Carrefour trouxe consigo uma forma de viver a relação com o consumo que o país jamais havia experimentado.

Croissant francês: servido desde a primeira loja, tornou-se um dos símbolos da chegada do Carrefour ao Brasil (Carrefour/Divulgação)

Primeira loja fora da Europa

Fundado em 1959, na cidade francesa de Annecy, o Carrefour nasceu com a proposta de oferecer ao consumidor variedade, em grandes espaços e com preços acessíveis, inovações que mudaram a lógica do varejo europeu. Em 1963, a companhia abriu o primeiro hipermercado da França.

Após pouco mais de uma década, a marca se lançou na ousadia de levar o modelo a outros continentes — e foi assim que chegou ao Brasil. Pablo Lorenzo, CEO do Grupo Carrefour Brasil, conta que a decisão não foi fruto de um longo planejamento,- mas de um olhar atento às oportunidades. “Na realidade, os donos franceses queriam abrir primeiro na Argentina”, revela. “Estavam em uma viagem, tiveram uma parada no Brasil, e decidiram: vamos fazer primeiro aqui. Eles queriam olhar outros mercados fora da Europa, e o Brasil, pelo tamanho e pela força, fazia todo o sentido. E deu certo”, completa. Dessa forma, a loja da Marginal Pinheiros tornou-se a primeira unidade do Carrefour fora da Europa.

A iniciativa de trazer croissants pode parecer curiosa, porém simbolizava o espírito da marca: ser um ponto de convergência, de encontro, como indica o nome Carrefour, que na tradução do francês quer dizer “cruzamento”. A ideia foi unir um clássico francês às preferências locais. “O DNA pode ser de uma cultura francesa, mas depois a variedade tem de estar bem adaptada ao local, porque no final o cliente busca o produto que ele quer consumir. Então, tivemos esse mix entre le croissant e os bolos típicos brasileiros. A proposta foi fundamental para sermos bem-aceitos no Brasil”, comenta Lorenzo. A aceitação foi tão grande que, com o passar do tempo, o mercado brasileiro se tornaria o segundo mais importante do Grupo Carrefour em todo o mundo, atrás apenas da França.

Atacadão, Sam’s Club e Carrefour: as três marcas consolidaram a liderança do Grupo no varejo alimentar brasileiro (Carrefour/Divulgação)

Maior varejista do país

Com esse olhar voltado para o consumidor brasileiro como fio condutor, o Carrefour construiu uma trajetória de expansão marcada por inovação e pioneirismo. Na década de 1980, novos movimentos ampliaram a presença da marca em outras regiões — hoje são 255 lojas Carrefour espalhadas pelo país. Em 1989, outro marco: o lançamento do Cartão Carrefour, oferecendo ao cliente opções de crédito e financiamento para as compras no hipermercado, o que abriu caminho para a criação de um sistema financeiro próprio anos mais tarde. Em 1994, foi inaugurado o primeiro posto de combustíveis, na cidade de Santo André (SP). Em 2005, vieram a primeira Drogaria Carrefour e o Carrefour Bairro, formato pensado para áreas residenciais.

O passo mais decisivo viria em 2007, com a aquisição do Atacadão, rede fundada em 1962 no Paraná que já era um grande player do setor de cash-and-carry brasileiro, o conhecido atacarejo. “A compra do Atacadão foi uma diversificação muito importante para o Grupo Carrefour no Brasil, e uma boa experiência em nível global. Depois exportamos o formato para países como Argentina e Colômbia. Foi um modelo de sucesso dos brasileiros que o Grupo Carrefour conseguiu capitalizar”, destaca o CEO. A rede atacadista, hoje a maior do país, já está presente no Marrocos com 15 lojas no modelo de franquia e, em 2024, abriu a primeira loja própria na Europa, nas imediações de Paris.

Na sequência, outro formato ampliou a diversidade de operações. Em 2014, surgiu o Carrefour Express, loja de conveniência para compras rápidas. Em 2018, o Carrefour assumiu a liderança do varejo alimentar brasileiro.

A década seguinte foi marcada por aquisições estratégicas. Em 2020, o Atacadão incorporou 50 lojas Makro fora de São Paulo, acelerando sua expansão — atualmente, são cerca de 400 unidades. Dois anos depois, outro grande movimento: o Grupo Carrefour comprou o Grupo Big, antigo Walmart, solidificando sua posição de líder absoluto no setor. A aquisição trouxe ainda o Sam’s Club, clube de compras com modelo de sócios que cresceu rapidamente. Em três anos, o número de associados saltou de 1,8 milhão para cerca de 4 milhões. Atualmente, são 58 clubes espalhados por 17 estados e no Distrito Federal.

Gigante multicanal

Com três bandeiras fortes, a companhia passou a atender diferentes perfis de consumidores: o Carrefour levando variedade a milhões de brasileiros; o Atacadão democratizando o acesso com preços competitivos e viabilizando compras de grande volume; e o Sam’s Club trazendo uma experiência premium com produtos importados exclusivos. Hoje, o Grupo soma mais de 1.000 pontos de venda em todos os estados brasileiros, entre hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, drogarias, postos de combustíveis e clubes de compras. São mais de 60 milhões de clientes atendidos por mês e cerca de 125.000 colaboradores, o que faz do Grupo Carrefour o segundo maior empregador privado do país.

“Um consumidor no Brasil utiliza, em média, entre quatro e cinco canais diferentes a cada mês. O nosso ecossistema de negócios nos permite estar presentes em múltiplos momentos da jornada do cliente, e no que ele consome ou não. O mais importante é ter essa conexão, conhecer melhor o consumidor para poder oferecer uma proposta adaptada a cada perfil”, explica Lorenzo.

Paralelamente à ampliação da presença física, a organização fortaleceu sua atuação digital. Alguns marcos foram o lançamento do e-commerce não alimentício em 2016, seguido pelo comércio eletrônico alimentício em 2017 e pelo aplicativo Meu Carrefour em 2020, acompanhado da plataforma de venda do Atacadão para o público B2B, que teve resultados expressivos. Pablo Lorenzo salienta que a empresa avançou muito no ambiente online, mas sem perder sua essência, que é a conexão real com as pessoas. “O digital foi, obviamente, tomando parte da vida do consumidor. Por isso, tivemos uma aceleração nos últimos anos e vamos continuar. Mas sempre vai ser um complemento da loja física, que é o que faz sentido para o consumidor.”

Com todas essas frentes, a companhia estruturou um ecossistema complexo que une diferentes áreas operacionais. Além das diversas marcas e dos modelos de lojas, a operação inclui uma série de serviços digitais e as soluções financeiras do Banco Carrefour, criado a partir do cartão de crédito e transformado em banco em 2007 — o único banco próprio de um varejista no país. Também faz parte a Carrefour Property, divisão responsável pelos ativos imobiliários da companhia, que tem mais de 430 imóveis próprios e administra centenas de centros comerciais e três shoppings em São Paulo. Entre eles está o Paseo Alto das Nações Mall, inaugurado em 2022 no mesmo terreno do primeiro hipermercado brasileiro. O centro comercial, com 40 lojas, integra um imponente complexo multiúso, que inclui a loja conceito do -Carrefour, torres corporativas e residenciais — uma delas o futuro maior arranha-céu de São -Paulo — e ainda um parque aberto ao público.

Paseo Alto das Nações: o moderno complexo multiúso foi construído no mesmo terreno que marcou a chegada do Carrefour ao Brasil (Carrefour/Divulgação)

Impactos que vão além

A jornada de 50 anos do Grupo Carrefour no Brasil não se mede apenas em lojas abertas ou aquisições estratégicas. Ela também foi marcada pelo investimento em pessoas, pelos colaboradores que constroem diariamente essa história. Desde o início, a companhia entendeu que o crescimento sustentável só seria possível se viesse acompanhado de oportunidades de desenvolvimento, ascensão profissional, inclusão e diversidade — valores que caminham juntos no Grupo desde a sua origem na França.

Esse compromisso, solidamente integrado à cultura da empresa, se traduz em ações concretas. O próprio CEO, Pablo Lorenzo, argentino que iniciou a carreira como estagiário no Carrefour em Buenos Aires há três décadas, é um exemplo de como a diversidade cultural e a mobilidade interna estão no centro da empresa. Histórias semelhantes se repetem em milhares de trajetórias de colaboradores que encontraram no Grupo Carrefour espaço para aprender e crescer. Muitas delas, inclusive, poderão ser conhecidas nas próximas páginas.

Fato é que, ao longo das décadas, a empresa ofereceu programas para diferentes fases da carreira: desde a formação de jovens aprendizes até a preparação de líderes. Entre eles, a Escola de Líderes, que desenvolve futuros gestores; o RIT, de recrutamento interno; o V.I.E, que dá experiência internacional a jovens talentos; e o mais recente, P.O.D.E.R., voltado para o desenvolvimento de carreira de pessoas colaboradoras negras.

A agenda de inclusão é hoje estratégica. Mais de 32% das posições de liderança são ocupadas por mulheres, com meta de chegar a 50% até 2030. O mesmo objetivo vale para a representatividade de pessoas negras, que já somam um terço das lideranças. “A diversidade cria valor não só para a sociedade, mas também para a companhia”, afirma Lorenzo.

O impacto do Grupo Carrefour Brasil nestes 50 anos, no entanto, vai além da própria empresa. Sua presença nacional impulsionou cadeias produtivas, gerou empregos, ampliou o acesso a bens de consumo e promoveu inclusão social em escala -significativa. A cada nova unidade, um ciclo de desenvolvimento socioeconômico se estabeleceu ao redor, fortalecendo fornecedores, produtores locais e comunidades.

Esse movimento guarda relação direta com o próprio conceito por trás da marca, que carrega no nome a ideia de ponto de encontro, de convergência. Mais do que um espaço de compras, o Grupo Carrefour Brasil se tornou um lugar de conexão entre pessoas, histórias, culturas e oportunidades. É com essa vocação de reunir e integrar que o Grupo chega ao cinquentenário como líder e referência no varejo brasileiro — como quer seguir daqui em diante. Para o CEO, fazer história não é apenas celebrar conquistas, mas garantir inovação constante. “Os 50 anos do passado não serão os mesmos 50 do futuro. Por isso, como líderes, temos de continuar evoluindo o nosso negócio. Desejo ver um Grupo Carrefour Brasil ainda mais aberto, mais conectado com todos os tipos de consumidores e mais diverso, honrando todo o pioneirismo até aqui”, conclui.

O varejo nunca mais foi o mesmo

Por que o Grupo Carrefour revolucionou o varejo alimentício nacional nos últimos 50 anos

Primeiro hipermercado: conceito pioneiro no país.

Consumo democratizado: variedade e preços acessíveis.

Novos formatos: Express, Bairro.

Muito além do mercado: postos, drogarias e serviços financeiros.

Força do atacarejo: expansão com o Atacadão.

Clube de compras: modelo exclusivo com o Sam’s Club.

Inovação digital: e-commerce, app, B2B.

Ecossistema completo: alimentação, finanças, imóveis.

Números superlativos

O Grupo Carrefour Brasil é a maior operação da companhia francesa fora da Europa

125.000 colaboradores

+ de 1.000 pontos de venda

60 milhões de clientes/mês

430 imóveis próprios

+ de 300 centros comerciais

3 shopping centers