Programa do Itaú capacitou 8 mil mulheres empreendedoras em 2023

Apoio a iniciativas de transição energética, de educação empreendedora para mulheres, projetos imersivos e de conexão para empreendedoras e clientes, além de programas educacionais, de equidade racial e sustentáveis de empresas (tanto na indústria quanto no campo) são algumas das frentes em que o Itaú atua em sua pauta de sustentabilidade.

Entre as iniciativas está a parceria com a Rede Mulher Empreendedora para o lançamento do Empreenda e Renda, voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para mulheres abrirem e liderarem negócios e desenvolverem habilidades práticas, como gestão de negócios, finanças e marketing digital. Em 2023, mais de 8.000 empreendedoras foram capacitadas.