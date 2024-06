Algar cria programas para entrada de PCD no mercado de trabalho

Na Algar, empresa de telecomunicações, a atuação social prioriza um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Projetos como o Aprendiz Sem Barreiras e o Indique PCD incentivam a entrada de profissionais de grupos minoritários no mercado de trabalho. O programa +Saber oferece formação e alfabetização para adultos e idosos.

Na questão ambiental, a empresa utiliza energia renovável e combustíveis limpos, evitando a emissão de quase 5.000 toneladas de CO 2 . A coleta e o descarte correto de 112 toneladas de lixo eletrônico também são realizados. A companhia planeja reduzir as emissões de CO 2 em 53% até 2030 e acelerar carreiras de grupos minoritários, como mulheres, além de investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos inclusivos.