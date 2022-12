Programa de Captação Sustentável do BTG alcança R$ 1,2 bilhão no primeiro ano

Em seu primeiro ano, o Programa de Captação Sustentável do banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) chegou a um estoque de 1,2 bilhão de reais em depósitos (CDBs e LFs). Os recursos serão alocados para o financiamento e refinanciamento de projetos nas categorias de energia renovável (42%), saneamento (36%) e agricultura sustentável (22%).

A carteira de ativos sustentáveis do banco chegou a de R$ 7,9 bilhões e 59 projetos. Entre os impactos positivos para o meio ambiente nos setores financiados estão a redução nas emissões de CO2, o aumento da capacidade instalada de energia renovável e a melhoria na infraestrutura sanitária, além de benefícios para a sociedade, como o aumento do acesso da população à água potável e saneamento. “Foi muito importante para os nossos clientes Corporate ter essa alternativa de investimento Sustentável, possibilitando um engajamento ainda mais completo ao tema de Sustentabilidade", diz conclui Luís Felipe Ferraiolo, Head de Corporate Desk no BTG Pactual.

Emissões verdes

Dois anos após sua primeira emissão verde, o BTG Pactual concluiu a alocação de 550 milhões de dólares captados em emissões verdes, incluindo um private placement e um green bond. No ano anterior, deste total de alocação, o banco já havia destinado 71% dos recursos a projetos verdes. Em 2022, o remanescente foi destinado para oito companhias em projetos de energia renovável, água e esgoto, como mostra o 2º relatório de alocação de emissões verdes publicado pela instituição.

Durante todo o período, o BTG financiou 35 empresas, somando R$ 3 bilhões alocados em financiamento (65%) e refinanciamento (35%) de projetos nas categorias elegíveis. Os recursos foram destinados para energia renovável (biocombustível, solar, eólica e pequenas usinas hidrelétricas) e saneamento.

A iniciativa faz parte do Green, Social and Sustainable Financing Framework, desenvolvido pelo BTG Pactual com a consultoria da Climate Bonds Initiative, e segunda opinião da Sustainalytics. O framework é destinado para dívidas verdes, sociais e sustentáveis que podem ser emitidas pela instituição para fomentar esse tipo de financiamento em setores como energia renovável, eficiência energética, saneamento, transporte limpo, edifícios sustentáveis, habitação e infraestrutura básica acessível.

O BTG Pactual também já captou 1,6 bilhão de reais em linhas relacionadas à ampliação da sua carteira de crédito com foco em financiar projetos com retornos sociais e ambientais. “Vamos seguir inovando, com uma agenda pioneira no desenvolvimento de produtos e serviços alinhados aos parâmetros ESG e que garantam retorno aos investidores em linha com os produtos tradicionais. A ideia é buscar cada vez mais o aperfeiçoamento para estimular um sistema financeiro mais sustentável”, afirma Patrícia Genelhu, head de investimentos sustentáveis e de impacto do banco.