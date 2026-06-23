Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, segunda-feira, 22

A segunda-feira, 22, foi marcada por definições importantes na Copa do Mundo de 2026. Argentina, França e Noruega garantiram vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência, enquanto a Argélia venceu a Jordânia e manteve vivas as chances de classificação no Grupo J.

Além das classificações antecipadas, o dia também entrou para a história por conta de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Messi faz história e Argentina garante vaga

A Argentina derrotou a Áustria por 2 a 0 pela segunda rodada do Grupo J e confirmou sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

O grande destaque da partida foi Messi. Depois de desperdiçar um pênalti nos minutos iniciais, o camisa 10 se recuperou e abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, chegando a 17 gols em Copas do Mundo e ultrapassando o alemão Miroslav Klose na artilharia histórica do torneio.

Nos acréscimos, Messi voltou a marcar após aproveitar um rebote dentro da área e ampliou o recorde para 18 gols em Mundiais.

Com a vitória, a Argentina chegou aos 6 pontos e assegurou a liderança provisória do Grupo J. A Áustria ficou com 3 pontos.

França vence após paralisação por chuva

A França também confirmou sua classificação ao derrotar o Iraque por 3 a 0 pela segunda rodada do Grupo I.

A partida ficou marcada por uma longa interrupção provocada por uma tempestade. Seguindo os protocolos de segurança adotados nos Estados Unidos, o jogo foi paralisado no intervalo e só foi retomado quase duas horas depois.

Em campo, os franceses dominaram as ações e venceram com dois gols de Kylian Mbappé e um de Dembélé.

Com os dois gols marcados, Mbappé chegou a 16 gols em Copas do Mundo e assumiu a segunda colocação na lista dos maiores artilheiros da história do torneio, atrás apenas de Messi.

A França manteve os 100% de aproveitamento e garantiu vaga na próxima fase.

Noruega vence Senegal e também se classifica

No outro jogo do Grupo I, a Noruega superou Senegal por 3 a 2 e também assegurou presença no mata-mata.

Marcus Pedersen abriu o placar para os noruegueses, enquanto Erling Haaland marcou duas vezes. Pelo lado senegalês, Ismaila Sarr fez os dois gols da equipe africana.

O resultado levou a Noruega aos 6 pontos, mesma pontuação da França. Os franceses, porém, seguem na liderança pelo saldo de gols.

A definição do primeiro lugar da chave acontecerá na última rodada, quando França e Noruega se enfrentam em confronto direto.

Argélia vira sobre Jordânia e segue viva

Fechando a rodada do Grupo J, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1, de virada, em São Francisco.

A Jordânia saiu na frente ainda no primeiro tempo com Al-Rashdan. Na etapa final, porém, os argelinos reagiram e buscaram a vitória com gols de Benbouali e Gouiri, ambos em cobranças de escanteio.

O resultado impediu a primeira vitória da história da Jordânia em Copas do Mundo e manteve a Argélia na briga pela classificação.

Com a combinação dos resultados, a Argentina lidera o Grupo J com 6 pontos. Áustria e Argélia aparecem com 3 pontos cada, enquanto a Jordânia já está eliminada.

Próximos jogos

A Argentina volta a campo no sábado, 27, às 23h, contra a Jordânia, em Arlington. No mesmo horário, Áustria e Argélia se enfrentam em Kansas City.

Pelo Grupo I, França e Noruega disputam a liderança da chave na sexta-feira, 26, às 16h. No mesmo horário, Iraque e Senegal encerram sua participação na fase de grupos.