Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem, segunda-feira, 22

Erling Haaland: atacante comemora o segundo gol da Noruega contra o Senegal (Angela Weiss / AFP)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 07h02.
A segunda-feira, 22, foi marcada por definições importantes na Copa do Mundo de 2026. Argentina, França e Noruega garantiram vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência, enquanto a Argélia venceu a Jordânia e manteve vivas as chances de classificação no Grupo J.
Além das classificações antecipadas, o dia também entrou para a história por conta de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.
A Argentina derrotou a Áustria por 2 a 0 pela segunda rodada do Grupo J e confirmou sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.
O grande destaque da partida foi Messi. Depois de desperdiçar um pênalti nos minutos iniciais, o camisa 10 se recuperou e abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, chegando a 17 gols em Copas do Mundo e ultrapassando o alemão Miroslav Klose na artilharia histórica do torneio.
Nos acréscimos, Messi voltou a marcar após aproveitar um rebote dentro da área e ampliou o recorde para 18 gols em Mundiais.
Com a vitória, a Argentina chegou aos 6 pontos e assegurou a liderança provisória do Grupo J. A Áustria ficou com 3 pontos.
A França também confirmou sua classificação ao derrotar o Iraque por 3 a 0 pela segunda rodada do Grupo I.
A partida ficou marcada por uma longa interrupção provocada por uma tempestade. Seguindo os protocolos de segurança adotados nos Estados Unidos, o jogo foi paralisado no intervalo e só foi retomado quase duas horas depois.
Em campo, os franceses dominaram as ações e venceram com dois gols de Kylian Mbappé e um de Dembélé.
Com os dois gols marcados, Mbappé chegou a 16 gols em Copas do Mundo e assumiu a segunda colocação na lista dos maiores artilheiros da história do torneio, atrás apenas de Messi.
A França manteve os 100% de aproveitamento e garantiu vaga na próxima fase.
No outro jogo do Grupo I, a Noruega superou Senegal por 3 a 2 e também assegurou presença no mata-mata.
Marcus Pedersen abriu o placar para os noruegueses, enquanto Erling Haaland marcou duas vezes. Pelo lado senegalês, Ismaila Sarr fez os dois gols da equipe africana.
O resultado levou a Noruega aos 6 pontos, mesma pontuação da França. Os franceses, porém, seguem na liderança pelo saldo de gols.
A definição do primeiro lugar da chave acontecerá na última rodada, quando França e Noruega se enfrentam em confronto direto.
Fechando a rodada do Grupo J, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1, de virada, em São Francisco.
A Jordânia saiu na frente ainda no primeiro tempo com Al-Rashdan. Na etapa final, porém, os argelinos reagiram e buscaram a vitória com gols de Benbouali e Gouiri, ambos em cobranças de escanteio.
O resultado impediu a primeira vitória da história da Jordânia em Copas do Mundo e manteve a Argélia na briga pela classificação.
Com a combinação dos resultados, a Argentina lidera o Grupo J com 6 pontos. Áustria e Argélia aparecem com 3 pontos cada, enquanto a Jordânia já está eliminada.
A Argentina volta a campo no sábado, 27, às 23h, contra a Jordânia, em Arlington. No mesmo horário, Áustria e Argélia se enfrentam em Kansas City.
Pelo Grupo I, França e Noruega disputam a liderança da chave na sexta-feira, 26, às 16h. No mesmo horário, Iraque e Senegal encerram sua participação na fase de grupos.