Petrobras e Banco do Brasil fecham acordo de R$ 6,5 bilhões em compromissos sustentáveis

O Banco do Brasil e a Petrobras anunciaram a contratação de duas Notas de Crédito à Exportação relacionadas aos seus compromissos sustentáveis, totalizando R$ 6,5 bilhões. Ambas têm vencimento em 2032.

Os contratos apresentam compromissos com a sustentabilidade a partir da promoção de biocombustíveis, energias renováveis e a transição energética. As empresas apontam que o cumprimento dos objetivos será atestado anualmente por uma consultoria externa, que seguirá indicadores apresentados pelas empresas.

Além das operações, as companhias ainda anunciaram a renovação da Linha de Crédito Compromissada, na quantia de R$ 2 bilhões, prorrogando o vencimento de 2026 para 2030. O objetivo é garantir a cooperação técnica no desenvolvimento de projetos de descarbonização e preservação da biodiversidade.

Sustentabilidade nas corporações

Em nota, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirma que o compromisso do Banco do Brasil com a agenda de sustentabilidade segue dando frutos: o BB foi reconhecido pela sexta vez como a instituição financeira mais verde do mundo pelo ranking Corporate Knights, em janeiro. “Mais do que o reconhecimento do mercado, essa agenda é fundamental para a transição para uma economia mais sustentável, diversa e inclusiva”, disse.

Para Medeiros, a parceria com a Petrobras é fundamental nessa transição. “Vamos unir pioneirismo e inovação com compromisso social, ambiental e climático, sem perder de vista a nossa missão de contribuir para o desenvolvimento do nosso país”, explica.

Já Fernando Melgarejo, diretor de finanças e relacionamento com investidores da Petrobras, aponta que a contratação das linhas de crédito a partir de compromissos de sustentabilidade são prova do comprometimento da instituição com a responsabilidade socioambiental. “Os acordos preparam a companhia para o futuro da transição energética não apenas em nossos projetos e operações, mas também em nossas práticas financeiras”, disse.