BB Recebe R$ 2 Bi da Alemanha e Itália para Amazônia e reconstrução do RS

O Banco do Brasil (BB) anunciou nesta segunda-feira, 18, um aporte de R$ 2 bilhões provenientes de bancos de fomento da Alemanha e da Itália. O montante será destinado a projetos de bioeconomia na Amazônia e à recuperação de áreas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro, como parte das atividades do encontro do G20.

Parcerias Internacionais

A parceria com o banco alemão KfW prevê um financiamento inicial de 50 milhões de euros, podendo alcançar 150 milhões de euros. Esses valores apoiarão comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas da Amazônia, promovendo investimentos sustentáveis.

Já a colaboração com o CDP, banco de fomento da Itália, envolve 250 milhões de euros para a reconstrução no Rio Grande do Sul, após as intensas chuvas. Este valor pode dobrar, alcançando 500 milhões de euros, com apoio da SACE, agência italiana de garantia governamental.

Acordo com Petrobras Biocombustível

Além dos investimentos internacionais, o BB firmou um acordo técnico com a Petrobras Biocombustível (PBio). O objetivo é integrar pequenos agricultores e cooperativas agrícolas ao fornecimento de insumos, como óleo de palma e mamona, para produção de biocombustíveis em usinas no Norte de Minas Gerais e na Bahia.

"Essa parceria é um marco para aliar sustentabilidade à geração de renda em regiões vulneráveis", destacou José Sasseron, vice-presidente de Negócios do BB.

Impactos Esperados

Apoio à conservação e ao reflorestamento na Amazônia;

Fomento às micro e pequenas empresas no RS;

Integração de sistemas agroflorestais para maior eficiência econômica e ambiental.