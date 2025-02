Marcelo Gasparino renuncia cargo no Conselho de Administração da Petrobras

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 20, a renúncia de Marcelo Gasparino ao cargo de conselheiro de Administração. Em nota, a petroleira informou que ele permanecerá no cargo até o dia 20 de março "ou até eventual nomeação de um substituto pelo Conselho de Administração, o que ocorrer primeiro".

Com a saída do conselho, a Petrobras precisará recompor o quadro do colegiado. A próxima Assembleia Geral de Acionistas da estatal está prevista para 16 de abril de 2025.

Segundo O GLOBO, além da renúncia de Gasparino, é possível também que Pietro Mendes, atual presidente do Conselho de Administração, também renuncie ao cargo. Ele foi indicado, disseram as fontes ouvidas pelo jornal, para assumir a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ainda é necessário passar pela sabatina do Senado e pela nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Gasparino é também conselheiro da Vale, que anunciou ontem os resultados do primeiro trimestre de 2025.

Leia a nota na íntegra:

A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu, hoje, renúncia do Sr. Marcelo Gasparino da Silva ao cargo de Conselheiro de Administração da companhia, com efeitos a partir de 20/03/2025 ou até a eventual nomeação de um substituto pelo Conselho de Administração, o que ocorrer primeiro. A companhia esclarece que, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76 e do artigo 25 do Estatuto Social, em caso de vacância do cargo de Conselheiro de Administração o cargo poderá ser preenchido por substituto nomeado pelo Conselho de Administração, até que seja realizada uma próxima Assembleia Geral de Acionistas, que, no caso, já está prevista para ocorrer em 16/04/2025.

Caso, após percorridos os ritos de governança e integridade pertinentes, ocorra a referida nomeação antes da Assembleia de 16/04/2025, a Companhia fará a devida comunicação ao mercado.