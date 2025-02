Banco do Brasil (BBAS3) pagará R$ 3 bilhões em dividendos e JCP aos acionistas

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou o pagamento de R$ 3 bilhões aos acionistas, referentes ao quarto trimestre de 2024, sendo R$ 1,04 bilhão em dividendos e R$ 1,95 bilhão em Juros sobre Capital Próprio (JCP). O pagamento será realizado em 20 de março de 2025.

O valor será corrigido pela taxa Selic desde a data do balanço, em 31 de dezembro de 2024, até o pagamento. A base acionária considerada será a de 11 de março de 2025, e a negociação das ações ocorrerá na forma "ex" a partir de 12 de março.

Valores por ação:

Dividendos: R$ 0,1382 por ação

JCP complementar: R$ 0,3482 por ação

Procedimento de pagamento

O crédito será feito em conta corrente, poupança-ouro ou por saque nas agências do Banco do Brasil. Acionistas com cadastro desatualizado terão os valores retidos até a regularização.

Para ações custodiadas na B3, o pagamento será repassado via agentes de custódia.

Haverá retenção de Imposto de Renda, conforme a legislação vigente, exceto para acionistas isentos, que devem comprovar a condição até 13 de março de 2025.

Além disso, o banco já havia pago, em 27 de dezembro de 2024, um valor antecipado de R$ 1,007 bilhão em JCP, conforme fato relevante divulgado em 22 de novembro do mesmo ano.