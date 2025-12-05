Pará abre mais de 49 mil vagas formais e lidera emprego no Norte em 2025

O Pará fechou os dez primeiros meses de 2025 com 49.043 novos empregos formais, saldo que mantém o estado na liderança da Região Norte e em 13º lugar no ranking nacional, segundo dados consolidados da Agência Pará e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – sistema do Ministério do Trabalho e Emprego que registra admissões e desligamentos de trabalhadores com carteira assinada.

O bom desempenho coloca o mercado local à frente de unidades como Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Amazonas e Espírito Santo.

O avanço vem no rastro da COP30, que o Estado acaba de sediar. O evento ampliou obras, serviços e planejamento público voltado à economia verde. Para o governo estadual, esses fatores sustentaram o ritmo de contratações e atração de investimentos.

“O Pará está crescendo com trabalho e resultado. Esses mais de 49 mil empregos formais mostram que o Estado tem uma economia pulsante, que atrai investimentos e gera oportunidades em todas as regiões. Nosso foco é garantir que esse crescimento chegue a quem mais precisa, com desenvolvimento sustentável e inclusão”, diz o governador Helder Barbalho.



Empregos em alta: Pará abriu mais de 49 mil vagas formais em 2025 (Augusto Miranda/Agência Pará/Divulgação)

O levantamento indica que todos os setores abriram vagas, com destaque para Serviços (24.519), seguido por Comércio (11.353), Indústria (9.671) e Construção Civil (5.040). O quadro se repete no mês de outubro, quando o estado registrou 2.128 novos postos de trabalho, após 45.127 admissões e 42.999 desligamentos. Serviços puxaram o mês, com 2.378 vagas.

No comparativo regional, o Pará respondeu por mais da metade do saldo de empregos do Norte. A região contabilizou 45,13 mil admissões e 42,9 mil desligamentos em outubro, somando 2.128 vagas — das quais o Pará concentrou 50%. No acumulado de 2025, o estado representa mais de 40% das vagas abertas na região.

Motores do emprego e políticas habilitadoras

A expansão ocorre em setores diretamente expostos a consumo, construção urbana e serviços corporativos. No entorno da COP30, obras estruturantes, contratos de hospedagem, logística, manutenção e atividades ligadas à bioeconomia impulsionaram empresas e prefeituras.

Entre janeiro e outubro, o Pará registrou 447.273 admissões e 398.230 desligamentos. A combinação de investimentos e capacitação aparece como argumento das áreas responsáveis por trabalho e renda. Segundo a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), a agenda inclui cursos gratuitos, parcerias com empresas e feirões de contratação.

Postos de trabalho: COP30 ajudou a acelerar o volume de contratações (Jader Paes/Agência Pará/Divulgação)

“Seguimos trabalhando sem medir esforços para garantir mais acesso ao mercado de trabalho, com qualificação e parcerias que gerem oportunidades”, afirmou Inocêncio Gasparim, titular da Seaster.

Vice-governadora do Pará, Hana Ghassan reforça o foco social da política pública. “O emprego é a base da dignidade. Cada vaga criada representa uma família com mais segurança, renda e esperança no futuro. O Pará está vivendo um novo momento, com políticas que formam, qualificam e colocam as pessoas no mercado de trabalho de forma justa e duradoura.”

Se o ritmo médio se mantiver, o Pará pode ultrapassar um saldo positivo de 50 mil postos de trabalho até dezembro deste ano – acima do resultado de 2024.