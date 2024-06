Natura &Co: práticas ESG buscam a regeneração ambiental e social

A Natura &Co atualizou metas ambiciosas da Visão 2030: 100% das embalagens serão recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis. Incorporando a Regeneração à estratégia, o CEO ressalta a importância da sustentabilidade ambiental e social. Em 2023, 87,8% das embalagens já atendiam aos critérios.

Na descarbonização, seis fluxos de trabalho para redução, 15 milhões de reais investidos em projetos de compensação de carbono. Diferenças salariais de gênero na América Latina e de raça no Brasil eliminadas, salário digno para 100% dos funcionários garantido.

Anúncio do “Amazônia Viva”, com aporte inicial de 6 milhões de reais da Natura, Good Energies Foundation e Fundo Vale, com mais de 6 milhões de reais depositados em um fundo não reembolsável.