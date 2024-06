MRV cria programa para combater analfabetismo na construção civil

No combate ao analfabetismo nos canteiros de obra, a construtora MRV se destacou em sua atuação ESG. Por meio do programa Escola Nota 10, em parceria com a organização Alicerce Educação, a empresa busca alfabetizar seus colaboradores e promover ensinamentos de educação financeira, técnicas de construção civil e segurança do trabalho. Foram certificados 332 alunos em 2023, com a construção de 45 centros de educação e investimento de 1 milhão de reais.

A empresa também criou o projeto Maestro para mensurar impactos ambientais e de biodiversidade de suas construções, em parceria com o Governos Locais pela Sustentabilidade.

Para 2024, o desafio é atualizar compromissos ambientais sem prejudicar a construção civil, com o objetivo de reduzir em 2 gigatoneladas as emissões de gases de efeito estufa até 2033, como parte do Pacto Global da ONU.