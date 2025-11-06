ESG

Nada de gravatas: calor de Belém muda código de vestimenta da Cúpula de Líderes

Na Cúpula de Líderes, que antecede a COP30, chefes de Estado são recebidos pelo presidente Lula sem o acessório preso ao colarinho; calor de Belém pesou na mudança protocolar

Clima: António Guterres, da ONU, e Lula aderiram ao visual sem gravata em Belém (Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR)

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 16h33.

Última atualização em 6 de novembro de 2025 às 16h38.

A diplomacia deixou a gravata de lado nesta quinta-feira (6) na Cúpula de Líderes que antecede a COP30, em Belém, capital paraense, onde o calor e a umidade fizeram com que muitos convidados dispensassem esse tradicional acessório protocolar.
Diante de uma impressionante foto aérea do rio Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu cerca de 30 chefes de Estado e de governo com um sorriso e, às vezes, abraços efusivos. A cúpula antecede as negociações da conferência climática COP30, que acontecerá de 10 a 21 de novembro.Com temperaturas acima de 30°C, o Brasil propôs um código de vestimenta incomum para a diplomacia de alto nível: gravatas não são obrigatórias.

Sem gravata da sorte

Lula deu o exemplo, dispensando sua "gravata da sorte" nas cores da bandeira nacional, que costuma usar na maioria de seus compromissos internacionais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e os presidentes de Finlândia, Chile, Moçambique e Colômbia, entre outros, também optaram por usar camisas com colarinho aberto.

O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, foi ainda mais longe: tirou a gravata na frente do próprio Lula, aparentemente a pedido do anfitrião.

"Será uma COP sem gravata", disse André Corrêa do Lago, presidente da COP30, em outubro, acrescentando que essa medida daria ao encontro "uma certa informalidade brasileira".

No entanto, todos os espaços do Parque da Cidade, onde a cúpula é realizada, têm climatização. O governo se comprometeu a compensar todas as emissões de carbono geradas por essa infraestrutura.

