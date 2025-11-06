Nada de gravatas: calor de Belém muda código de vestimenta da Cúpula de Líderes

Sem gravata da sorte

Lula deu o exemplo, dispensando sua "gravata da sorte" nas cores da bandeira nacional, que costuma usar na maioria de seus compromissos internacionais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e os presidentes de Finlândia, Chile, Moçambique e Colômbia, entre outros, também optaram por usar camisas com colarinho aberto.

O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, foi ainda mais longe: tirou a gravata na frente do próprio Lula, aparentemente a pedido do anfitrião.

"Será uma COP sem gravata", disse André Corrêa do Lago, presidente da COP30, em outubro, acrescentando que essa medida daria ao encontro "uma certa informalidade brasileira".

No entanto, todos os espaços do Parque da Cidade, onde a cúpula é realizada, têm climatização. O governo se comprometeu a compensar todas as emissões de carbono geradas por essa infraestrutura.