Na Gerdau, a Inteligência Artificial combate pragas e impulsiona a produtividade das florestas

A produtora de aço Gerdau encontrou uma maneira inovadora de proteger suas florestas de eucalipto em Minas Gerais contra o ataque de pragas: utilizando Inteligência Artificial. A tecnologia já ajudou a reduzir em um terço o tempo necessário para a contagem dos animais invasores, trabalho antes realizado por seres humanos.

A inovação tem gerado benefícios significativos. Ao evitar danos às plantações, a Gerdau garante maior produtividade no uso do eucalipto, base na produção de carvão vegetal. O material é utilizado na fabricação de aço, um produto cada vez mais demandado no setor industrial por sua pegada mais sustentável.

A presença de pragas exóticas — como o percevejo-bronzeado, inseto não nativo — ameaça a produção das plantações, que pode ser reduzida em até 20% com altas infestações desses insetos.

Inteligência artificial e sustentabilidade?

De acordo com Amanda Rodrigues de Souza, gerente de Pesquisa e Qualidade da Gerdau Florestal, o controle das pragas exóticas se torna mais desafiador devido às condições climáticas e ambientais favoráveis à adaptação de insetos não nativos.

Ela explica ainda que a identificação das pragas de forma mais assertiva auxilia na aplicação do controle químico, atualmente realizado com aeronaves pela companhia. “A partir do momento que temos a celeridade e a assertividade do processo de contagem e identificação de pragas, é possível ampliar estratégias sustentáveis para o negócio, como, por exemplo, o controle biológico”, explica.

O uso da Inteligência Artificial foi possível graças a uma parceria com a startup IA Sense, que desenvolveu a tecnologia em colaboração com o FIEMG Lab. Durante os testes da ferramenta, foi constatado que a IA consegue identificar e quantificar as pragas com a mesma precisão que o método manual, mas de forma muito mais rápida e eficiente. Isso permite que os técnicos da Gerdau adotem estratégias de controle com maior agilidade e abre caminho para práticas mais sustentáveis.

Além da IA, a Gerdau também tem investido no controle biológico como uma forma de manejo sustentável. Desde 2017, a empresa opera um laboratório especializado na criação de agentes biológicos que combatem as pragas sem causar desequilíbrios ecológicos.