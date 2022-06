Klabin obtém reconhecimento da Embrapa por controle biológico de pragas

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) acaba de reconhecer publicamente o processo de inovação da Klabin, maior produtora nacional de papéis para embalagens, em relação a tecnologias desenvolvidas para o manejo de pragas. A empresa implementou uma parceria com a Embrapa há 30 anos para combater a vespa da madeira (Sirex noctilio), espécie que atingiu as plantações de pinus no Brasil.

Após uma série de pesquisas, a Klabin decidiu sistemas de controle biológicos. Um deles é baseado no uso de um nematóide que, uma vez injetado na madeira, entra em contato com as larvas da praga e a esteriliza. Outra técnica é soltar em campo inimigos naturais da vespa da madeira como a Ibália leucospoides e Megarhyssa nortony, introduzidas no Brasil em meados da década de 90.

As metodologias permitiram a redução expressiva a taxa de mortalidade causada pela vespa da madeira, que passou de 60% para 1%. “O documento emitido pela Embrapa, em reconhecimento ao nosso trabalho, reforça a importância do desenvolvimento de técnicas de controle biológico para o aumento da produtividade no campo”, diz Bruno Afonso Magro, gerente de pesquisa e desenvolvimento florestal da Klabin.

O resultado operacional da companhia também tem revelado resutlados positivos. Apenas no primeiro trimestre deste ano, a Klabin comercializou 900 mil toneladas de celulose, papeis e embalagens. O lucro líquido no período chegou a 984,3 milhões de reais, 165% a mais em relação aos primeiros três meses de 2021. Também houve redução de despesas financeiras líquidas, que caíram 62%.

LEIA MAIS:

Notícias exclusivas de agro e o que movimenta o mercado