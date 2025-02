Gerdau e Randoncorp aceleram parceria para reciclar 10 mil toneladas de sucata por ano

A Gerdau, produtora brasileira de aço, e a Randoncorp, multinacional do setor de mobilidade, anunciaram uma parceria para otimizar a reciclagem de sucata metálica. O acordo prevê que os resíduos gerados nas operações da Randoncorp sejam encaminhados diretamente à unidade de aços especiais da Gerdau em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, em vez de serem vendidos em leilões periódicos.

Com a nova estrutura, a Randoncorp passa a reciclar 10 mil toneladas de sucata anualmente, o equivalente a um terço do volume gerado em suas unidades no Brasil. O restante, cerca de 20 mil toneladas, já é reaproveitado internamente nas fundições da companhia. Além da sucata metálica, a parceria inclui a destinação de outros resíduos industriais, buscando reduzir descartes em aterros e aumentar a eficiência do processo produtivo.

Para as empresas, a estratégia representa um avanço na gestão de resíduos e da redução do impacto ambiental na siderurgia brasileira. As companhias afirmam que o fluxo de coleta e transporte do material será monitorado para garantir sua reciclagem total, e a operação será conduzida por equipes especializadas seguindo as normas ambientais e de segurança.

Circularidade na indústria brasileira

Segundo Denis Gomes, líder de metálicos da Gerdau, a estratégia ajuda no posicionamento da companhia em meio ao crescimento da demanda por aço de baixa pegada de carbono. "A colaboração entre as empresas será um motor para acelerar a prática da economia circular, indo além da reciclagem e buscando promover a conscientização", afirma.

O líder de ESG da Randoncorp, Marcos Baptistucci, conta que a parceria deve reduzir o uso de materiais e aumentar a vida útil dos produtos. "A Randoncorp sempre direcionou esforços para o crescimento sustentável do planeta, das pessoas e dos negócios. Estamos sempre preocupados em aliar ações de redução da pegada de carbono, mas sobretudo, na descarbonização do ecossistema", disse.

A reciclagem da sucata metálica já faz parte da estratégia de sustentabilidade da Gerdau, que tem uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa do setor: 0,91 tonelada de CO₂ equivalente por tonelada de aço produzida, quase a metade da média global, de 1,91 tonelada, segundo a World Steel Association. A empresa projeta reduzir esse índice para 0,82 tonelada até 2031.

Desde o início da operação, ajustes logísticos permitiram reduzir em 20% o número de coletas diárias, diminuindo as emissões associadas ao transporte. No longo prazo, a expectativa é que o modelo contribua para ampliar a reutilização de materiais na cadeia do aço.

Além da nova parceria na reciclagem, Gerdau e Randoncorp já atuam juntas na Addiante, uma joint venture de locação de veículos pesados e equipamentos.