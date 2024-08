Quer negociar sua demissão? Investidor milionário dá dicas

No início deste ano, Sam Dogen pediu demissão. Para a maioria das pessoas, isso não seria uma grande história, mas para o fundador milionário da Financial Samurai, firma de investimentos, alguns detalhes se destacam.

Para começar, foi seu primeiro trabalho desde 2012.

Dogen vive como aposentado desde 2012, aumentando sua renda passiva anual para cerca de US$ 380.000 até 2023 por meio de uma mistura de ações, títulos, imóveis e outros investimentos. Ele voltou a trabalhar no final do ano passado após vender uma grande parte de seu portfólio para financiar a compra de uma nova casa, segundo a CNBC.

O fato de ele ter ficado apenas quatro meses no novo trabalho é uma história à parte — mas também vale a pena notar que, ao sair tão abruptamente, ele contrariou um pedaço de seu próprio conselho: "Nunca saia do seu emprego", diz Dogen. "Seja demitido."

Foi o que Dogen fez há mais de uma década. Em vez de sair, ele planejou uma demissão que lhe rendeu três meses de seu salário-base mais um cheque de rescisão de seis dígitos. Esse dinheiro, combinado com os US$ 80.000 por ano que ele ganhava em renda passiva na época, permitiu que ele fizesse a transição para a aposentadoria antecipada.

Se você está pensando em deixar seu emprego, aquI estão alguns conselhos de Dogen:

Como negociar uma demissão quando você sai do seu emprego

A maneira como você administra a saída do seu emprego vai depender de circunstâncias específicas. Para Dogen, 2012 marcou o fim de sua corda depois de 13 anos no setor de banco de investimento. Ele construiu renda passiva suficiente fora do escritório para se sentir confortável em sair, e ele sabia que queria ir.

Ele também sabia o tipo de poder que exercia como funcionário ao sair pela porta. "Como um antigo chefe, a pior coisa que pode acontecer é quando um funcionário de valor pede demissão e lhe dá um aviso prévio de duas semanas ou menos", diz ele.

Comunique sua infelicidade

Comece deixando as pessoas certas saberem que você está infeliz com sua função atual, diz Dogen.

“Você basicamente tem que falar com o RH ou falar com seu supervisor direto, dizer: ‘Não estou feliz aqui, gostaria de fazer algumas mudanças’”, ele diz. “No final das contas, gostaria de sair se essas mudanças não forem atendidas.”

Ao fazer isso, você cria uma situação ganha-ganha, diz Dogen, porque há uma chance de que seus superiores estejam dispostos a atender às suas necessidades.

Ofereça-se para facilitar a transição

Se sua empresa não puder atender às suas demandas, direcione a conversa para a possibilidade de você sair enquanto facilita a vida do seu empregador.

“Vamos pensar em algo”, Dogen diz que você pode dizer. “Estou disposto a ficar o máximo possível para ajudar a fazer a transição. Mas, à luz disso, vamos falar sobre um pacote de indenização.”

Negociar uma demissão

Pergunte se sua empresa está planejando fazer uma rodada de demissões e se você pode ser incluído. Dgen sugere negociar ainda mais por um pagamento de rescisão.

E negociar, em vez de pedir demissão, vai além de um pagamento em dinheiro, diz Dogen.

“Se você for demitido, você recebe seguro-desemprego. Você recebe um pacote de rescisão, compensação diferida, assistência médica subsidiada. Você recebe toneladas de coisas que lhe dão uma grande pista financeira para seu próximo empreendimento.”