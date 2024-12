Maiores empresas globais reduzem emissões, mas apenas 16% devem alcançar o net zero

Embora mais da metade (52%) das maiores empresas do mundo tenha reduzido suas emissões em relação ao Acordo de Paris, apenas 16% deve alcançar o net zero ou as emissões líquidas zero até 2050. É isto que revela o novo relatório de 2024 divulgado nesta segunda-feira (2) pela consultoria Accenture, após analisar os compromissos ESG de 2 mil companhias do setor privado e público.

O número ficou abaixo dos 18% registrados no ano passado e significa que o ritmo atual de descarbonização ainda não é suficiente para atingir as metas climáticas globais. Além disso, a análise identificou que 37% das metas se encontram estagnadas e 45% das empresas continua a aumentar suas pegadas de carbono.

O termo "Net Zero" se refere a um cenário em que a quantidade de gases de efeito estufa emitidos na atmosfera é equilibrada pela quantidade removida, o que significa uma contribuição nula para o aquecimento global. O Acordo de Paris estipula que o marco é essencial para que o planeta consiga limitar o aumento da temperatura em 1,5ºC.

Por outro lado, a Accenture destaca a necessidade de expandir o uso da inteligência artificial (IA) para diminuir as emissões. Atualmente, apenas 14% delas apresentam evidências de uso da tecnologia para a finalidade de descabonizar suas operações e cadeias e grande parte está na Europa (20%), em comparação com 14% na Ásia-Pacífico e 10% na América do Norte.

Felipe Bottini, líder da área de sustentabilidade da Accenture no Brasil, disse em nota que embora a redução das emissões seja um marco significativo para alcançar o net zero, é preciso avançar mais rapidamente, reinventar cadeias de valor sustentáveis e apostar em tecnologias.

"A IA pode ajudar, mas só pode ir até certo ponto. O cenário mais realista é que esta inicialmente emita mais do que compense, até que um ponto crítico seja alcançado. O escalonamento responsável e sustentável significa garantir que esse ponto seja atingido o quanto antes", destacou.

Aposta na IA

A inteligência artificial é demandante em energia para funcionar -- e se não forem utilizadas fontes renováveis ou limpas -- há um impacto negativo para a organização.

Para entender este uso, a consultoria modelou o uso de hardware nos data centers pelo mundo e previu que as emissões relacionadas à tecnologia aumentarão mais de 10 vezes (de 68 para 718 milhões de toneladas de CO2 até 2030) caso não se tenham inovações em sistemas de energia, computing technology e algoritmos.

Mesmo assim a maioria dos líderes está otimista quanto ao potencial da IA na descarbonização. Em relação ao seu impacto, 42% espera que ela reduza as emissões, contra os 27% que acredita em um aumento ao curto prazo de três anos. Já em um período de 10 anos, a maioria (65%) projeta a redução.

O estudo também identificou que 80% das empresas têm adotado cinco alavancas-chave para descarbonizar: eficiência energética, menor geração de resíduos, energias renováveis, princípios da economia circular e redução de impacto em edifícios. Enquanto isso, 30% adotam 15 ou mais.