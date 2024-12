Meta busca projetos de impacto positivo na Amazônia e prêmio chega a R$ 250 mil Por meio do Whatsapp, startups, ONGs e empreendedores são convidados a desenvolverem tecnologias digitais para promoverem o desenvolvimento sustentável no bioma; Inscrições vão até 16 de dezembro

Com 60% do território no Brasil, a Amazônia é peça-chave para a regulação do clima e equilíbrio do planeta (Andre Pinto/Getty Images)