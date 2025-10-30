Lula e presidente da COP30 são selecionados como líderes climáticos pela TIME

Todos os anos, a revista TIME divulga uma lista dos 100 líderes climáticos mais influentes ao redor do mundo. Na edição de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da COP30, André Correa do Lago, são listados como vozes na lideranças influentes contra as mudanças climáticas.

O objetivo de transformar o Brasil em uma potência climática é um dos motivos para a seleção de Lula à lista. Os avanços no combate ao desmatamento na Amazônia, o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre com foco na preservação de ecossistemas tropicais e união de diferentes setores da economia no controle das emissões são citados pela revista como parte dos avanços do presidente desde que foi eleito, em 2022.

A publicação, no entanto, cita a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas como questões em aberto no seu governo. Há 10 dias, a Petrobras recebeu a licença do Ibama para explorar a Margem Equatorial, o que abriu novas questões sobre a credibilidade do Brasil para liderar as discussões em prol do meio ambiente.

A capacidade de articulação política no âmbito internacional é citada pela TIME como a maior oportunidade para o embaixador e presidente da COP30, André Corrêa do Lago, nomeado pela publicação também como uma liderança climática. A fragmentação das relações internacionais e o avanço dos eventos extremos do clima são vistos como desafios, mas a COP30 pode ser a oportunidade de unir os fragmentos do chamado multilateralismo. “A única maneira de resolver questões importantes é por meio da cooperação”, afirmou André para a TIME. “Mas o contexto internacional é bastante complexo.”

A revista também cita os esforços do presidente da Conferência Climática da ONU para levantar um mutirão que discuta ações concretas pelo clima em meio às guerras internacionais e os desafios comerciais em andamento. A divulgação de dados sobre os compromissos climáticos de cada nação também é atribuída ao trabalho de Corrêa do Lago, o que impediu que o retrocesso climático chegasse também nas Contribuições Nacionalmente Determinadas.

Líderes climáticos influentes

Mariangela Hungria, pesquisadora sênior da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi escolhida pela revista como uma das Defensoras do Clima. Há uma semana, foi laureada pelo Prêmio Mundial de Alimentação, reconhecido como o “Nobel” da Agricultura. Seu trabalho inclui o desenvolvimento de microrganismos inovadores para o solo, de forma que reduza a utilização de fertilizantes químicos nocivos no cultivo. A pesquisa já é aplicada aos 40 milhões de hectares em todo o país, contribuição para a produtividade agrícola, e a economia de cerca de US$ 25 bilhões por ano, segundo a TIME. No quesito ambiental, a redução de emissões chegou a 260 milhões de toneladas métricas de CO2 apenas última safra de soja.

Em entrevista à TIME, Mariangela afirmou que as soluções de agricultura regenerativa em países em desenvolvimento, especialmente em pequenas comunidades agrícolas e de grupos indígenas, não recebem o apoio ou o financiamento necessário. Esses recursos poderiam acelerar a recuperação de florestas e a adoção de soluções biológicas. “Na COP30, espero transmitir a mensagem sobre a viabilidade do uso de produtos biológicos para substituir os agrotóxicos. Com isso, mitigamos a emissão de gases de efeito estufa e também aumentamos o acesso a alimentos de qualidade”, conta.

O DJ Alok também aparece na lista, na categoria Catalisadores. O texto aponta que o artista está entre os músicos brasileiros mais reproduzidos internacionalmente, mas que escolheu direcionar sua música para a causa indígena e a proteção da Amazônia. Tudo começou quando percebeu que os povos indígenas usam a música como um instrumento de cura, e não com foco no sucesso comercial. Em 2024, recebeu uma indicação ao Grammy Latino pelo álbum "O Futuro é Ancestral", cocriado com oito comunidades indígenas. “Se quisermos cocriar um futuro regenerativo precisamos obter a sabedoria e o conhecimento dos povos indígenas”, conta.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também foi nomeado como um dos líderes climáticos. Entre seus feitos estão a eletrificação do transporte com o BRT, a criação de áreas verdes e o lançamento do primeiro protocolo de resposta ao calor extremo no Brasil. Seu trabalho para que o Rio de Janeiro fosse visto como parte da liderança climática levou a cidade a sediar o C40 Cities Finance Facility, que desbloqueou US$ 1 bilhão em financiamento climático para o Sul Global. A região também receberá na próxima semana o Fórum de Líderes Locais da COP30.

Outros nomes conhecidos entre a lista são:

Papa Leão XIV, como um titã climático;

Rei Charles III, monarca britânico, que integra a mesma categoria;

Samuel L. Jackson, ator americano, nomeado como um catalisador das discussões;

Jennifer Geerlings-Simons, presidente do Suriname;

Gavin Newsom, governador da Califórnia;

Kathy Hochul, governadora da Nova York;

Veja a lista completa:

Tyler Norris – Próximo Diretor de Inovação de Mercado, Equipe de Energia Avançada, Google

Sarah Kapnick – Chefe Global de Consultoria Climática, J.P. Morgan

Eva Riesenhuber – Chefe Global de Sustentabilidade, Siemens

Kathy Hochul – Governadora, Nova York

Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente, Brasil

Gillian Martin – Secretária de Gabinete para Ação Climática e Energia, Escócia

Alok Sharma – Presidente, The Transition Finance Council

Anne-Cécile Violland – Membro do Parlamento, França

André Corrêa do Lago – Presidente, COP30

Grace Fu Hai Yien – Ministra de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Singapura

Gavin Newsom – Governador, Califórnia

Jennifer Geerlings-Simons – Presidente, República do Suriname

Eduardo Paes – Prefeito, Rio de Janeiro

John Curtis – Senador, Utah

Andrew Dempsey – Diretor de Sustentabilidade, REI

Yann Quilcaille – Pesquisador de Pós-Doutorado, ETH Zürich

Pralhad Joshi – Ministro de Novas e Renováveis Energias, Índia

Kevin Rabinovitch – Vice-Presidente Global de Sustentabilidade e Diretor de Clima, Mars

Mary Schapiro – Vice-Presidente de Políticas Públicas Globais, Bloomberg

Bob Keefe – Diretor Executivo, E2

Justine Johnson – Diretora de Mobilidade, Michigan

Salvatore Vinci – Líder Técnico de Eletrificação de Instalações de Saúde, Organização Mundial da Saúde

Inovadores

Pawan Munjal – Presidente Executivo, Hero MotoCorp

Jonathan Shaw – CEO, Nuru

Charlot Magayi – Fundadora e CEO, Mukuru Clean Stoves

Maxim Timchenko – CEO, DTEK

Kyle Clark – CEO, Beta Technologies

Gustav Hasselskog – CEO, Candela

Eef Brouwers – Co-fundador, North Sea Farmers

Jennifer Preston – CEO, Kreisel Electric

Henry Fernandez – Presidente e CEO, MSCI

Michael Walker – CEO, STAX Engineering

Lei Zhang – Presidente, Envision

Douglas Johnson-Poensgen – Presidente e Fundador, Circulor*

Darren Crouch – Presidente, Green Burial Council

Al Subbloie – Fundador e CEO, Budderfly

Andrea Rocchetto – CEO, Ephos

Taner Karacan – Diretor-Geral, Svea Solar Alemanha e Bélgica

Nan Ransohoff – Chefe de Clima, Stripe e Frontier

Stephen Lake – Co-fundador e CEO, Jetson Home

Landon Mossburg – Co-fundador e CEO, Peak Energy

Varun Sivaram – Fundador e CEO, Emerald AI

Todd Bandhauer – CTO e Cofundador, AtmosZero

Constantine Komodromos – Fundador e CEO, VesselBot

Jinghong Qian – Co-fundador, Yadea

Titãs

King Charles III – Monarca, Reino Unido

Lukas Walton – Fundador e CEO, Builders Vision

Sergio Díaz-Granados – Presidente Executivo, CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe

Ola Källenius – CEO, Mercedes-Benz Group

Eric Li – Fundador, Geely Holding Group

Christine Lagarde – Presidente, Banco Central Europeu

Nick Carter – CEO, Akaysha Energy

Rick Wilmer – Presidente e CEO, ChargePoint

Colby Hastings – Diretor Sênior de Energia Residencial, Tesla

Doug Field – Diretor de Veículos Elétricos, Ford Motor Company

Maria Grazia Davino – Diretora-Geral Regional, BYD Europa

Ngozi Okonjo-Iweala – Diretora-Geral, Organização Mundial do Comércio

Evan Spiegel – Co-fundador e CEO, Snap

Michael Terrell – Chefe Global de Energia Avançada, Google

Robin Zeng – Fundador e Presidente, CATL

Pope Leo XIV – Líder, Igreja Católica

Bill Winters – CEO, Standard Charter

Esther Finidori – Diretora de Sustentabilidade, Schneider Electric

Defensores

Benji Backer – Fundador e CEO, Nature is Nonpartisan

Cynthia Houniuhi – Presidente, Pacific Islands Students Fighting Climate Change

Josh Green – Governador, Havaí

Rebecca Lindsey – Diretora de Projeto, Climate.us

Ronald Akili – Fundador, Potato Head Resort

Sonam Wangchuk – Fundador, Himalayan Institute of Alternatives Ladakh

Penny Wong – Ministra de Relações Exteriores, Austrália

'Aulani Wilhelm – CEO, Nia Tero

Juan Carlos Monterrey Gómez – Representante Especial para Mudanças Climáticas, Panamá

Elizabeth Wathuti – Fundadora e CEO, Green Generation Initiative

Neha Mankani – Fundadora, Mama Baby Fund

David Lu – Co-fundador e CEO, Clarity Movement Co.

Ari Matusiak – Co-fundador, Presidente e CEO, Rewiring America

Violet Sage Walker – Presidente, Conselho Tribal Northern Chumash

Peter Fernandez – Presidente Executivo, Mombak

Edgar Villanueva – Fundador e CEO, Decolonizing Wealth Project

Yayra Agbofah – Fundador, The Revival

Mariangela Hungria – Pesquisadora Sênior, Embrapa Brasil

Dominique Browning – Co-fundadora e Diretora, Moms Clean Air Force

Catalisadores