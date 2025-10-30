Lula e presidente da COP30 são selecionados como líderes climáticos pela TIME

Lista ainda inclui Mariangela Hungria, Eduardo Paes e DJ Alok (José Cruz/Agência Brasil)
Repórter de ESG
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 12h12.
Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 13h21.
Todos os anos, a revista TIME divulga uma lista dos 100 líderes climáticos mais influentes ao redor do mundo. Na edição de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da COP30, André Correa do Lago, são listados como vozes na lideranças influentes contra as mudanças climáticas.
O objetivo de transformar o Brasil em uma potência climática é um dos motivos para a seleção de Lula à lista. Os avanços no combate ao desmatamento na Amazônia, o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre com foco na preservação de ecossistemas tropicais e união de diferentes setores da economia no controle das emissões são citados pela revista como parte dos avanços do presidente desde que foi eleito, em 2022.
A publicação, no entanto, cita a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas como questões em aberto no seu governo. Há 10 dias, a Petrobras recebeu a licença do Ibama para explorar a Margem Equatorial, o que abriu novas questões sobre a credibilidade do Brasil para liderar as discussões em prol do meio ambiente.
A capacidade de articulação política no âmbito internacional é citada pela TIME como a maior oportunidade para o embaixador e presidente da COP30, André Corrêa do Lago, nomeado pela publicação também como uma liderança climática. A fragmentação das relações internacionais e o avanço dos eventos extremos do clima são vistos como desafios, mas a COP30 pode ser a oportunidade de unir os fragmentos do chamado multilateralismo. “A única maneira de resolver questões importantes é por meio da cooperação”, afirmou André para a TIME. “Mas o contexto internacional é bastante complexo.”
A revista também cita os esforços do presidente da Conferência Climática da ONU para levantar um mutirão que discuta ações concretas pelo clima em meio às guerras internacionais e os desafios comerciais em andamento. A divulgação de dados sobre os compromissos climáticos de cada nação também é atribuída ao trabalho de Corrêa do Lago, o que impediu que o retrocesso climático chegasse também nas Contribuições Nacionalmente Determinadas.
Mariangela Hungria, pesquisadora sênior da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi escolhida pela revista como uma das Defensoras do Clima. Há uma semana, foi laureada pelo Prêmio Mundial de Alimentação, reconhecido como o “Nobel” da Agricultura. Seu trabalho inclui o desenvolvimento de microrganismos inovadores para o solo, de forma que reduza a utilização de fertilizantes químicos nocivos no cultivo. A pesquisa já é aplicada aos 40 milhões de hectares em todo o país, contribuição para a produtividade agrícola, e a economia de cerca de US$ 25 bilhões por ano, segundo a TIME. No quesito ambiental, a redução de emissões chegou a 260 milhões de toneladas métricas de CO2 apenas última safra de soja.
Em entrevista à TIME, Mariangela afirmou que as soluções de agricultura regenerativa em países em desenvolvimento, especialmente em pequenas comunidades agrícolas e de grupos indígenas, não recebem o apoio ou o financiamento necessário. Esses recursos poderiam acelerar a recuperação de florestas e a adoção de soluções biológicas. “Na COP30, espero transmitir a mensagem sobre a viabilidade do uso de produtos biológicos para substituir os agrotóxicos. Com isso, mitigamos a emissão de gases de efeito estufa e também aumentamos o acesso a alimentos de qualidade”, conta.
O DJ Alok também aparece na lista, na categoria Catalisadores. O texto aponta que o artista está entre os músicos brasileiros mais reproduzidos internacionalmente, mas que escolheu direcionar sua música para a causa indígena e a proteção da Amazônia. Tudo começou quando percebeu que os povos indígenas usam a música como um instrumento de cura, e não com foco no sucesso comercial. Em 2024, recebeu uma indicação ao Grammy Latino pelo álbum "O Futuro é Ancestral", cocriado com oito comunidades indígenas. “Se quisermos cocriar um futuro regenerativo precisamos obter a sabedoria e o conhecimento dos povos indígenas”, conta.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também foi nomeado como um dos líderes climáticos. Entre seus feitos estão a eletrificação do transporte com o BRT, a criação de áreas verdes e o lançamento do primeiro protocolo de resposta ao calor extremo no Brasil. Seu trabalho para que o Rio de Janeiro fosse visto como parte da liderança climática levou a cidade a sediar o C40 Cities Finance Facility, que desbloqueou US$ 1 bilhão em financiamento climático para o Sul Global. A região também receberá na próxima semana o Fórum de Líderes Locais da COP30.
Tyler Norris – Próximo Diretor de Inovação de Mercado, Equipe de Energia Avançada, Google
Sarah Kapnick – Chefe Global de Consultoria Climática, J.P. Morgan
Eva Riesenhuber – Chefe Global de Sustentabilidade, Siemens
Kathy Hochul – Governadora, Nova York
Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente, Brasil
Gillian Martin – Secretária de Gabinete para Ação Climática e Energia, Escócia
Alok Sharma – Presidente, The Transition Finance Council
Anne-Cécile Violland – Membro do Parlamento, França
André Corrêa do Lago – Presidente, COP30
Grace Fu Hai Yien – Ministra de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Singapura
Gavin Newsom – Governador, Califórnia
Jennifer Geerlings-Simons – Presidente, República do Suriname
Eduardo Paes – Prefeito, Rio de Janeiro
John Curtis – Senador, Utah
Andrew Dempsey – Diretor de Sustentabilidade, REI
Yann Quilcaille – Pesquisador de Pós-Doutorado, ETH Zürich
Pralhad Joshi – Ministro de Novas e Renováveis Energias, Índia
Kevin Rabinovitch – Vice-Presidente Global de Sustentabilidade e Diretor de Clima, Mars
Mary Schapiro – Vice-Presidente de Políticas Públicas Globais, Bloomberg
Bob Keefe – Diretor Executivo, E2
Justine Johnson – Diretora de Mobilidade, Michigan
Salvatore Vinci – Líder Técnico de Eletrificação de Instalações de Saúde, Organização Mundial da Saúde
Pawan Munjal – Presidente Executivo, Hero MotoCorp
Jonathan Shaw – CEO, Nuru
Charlot Magayi – Fundadora e CEO, Mukuru Clean Stoves
Maxim Timchenko – CEO, DTEK
Kyle Clark – CEO, Beta Technologies
Gustav Hasselskog – CEO, Candela
Eef Brouwers – Co-fundador, North Sea Farmers
Jennifer Preston – CEO, Kreisel Electric
Henry Fernandez – Presidente e CEO, MSCI
Michael Walker – CEO, STAX Engineering
Lei Zhang – Presidente, Envision
Douglas Johnson-Poensgen – Presidente e Fundador, Circulor*
Darren Crouch – Presidente, Green Burial Council
Al Subbloie – Fundador e CEO, Budderfly
Andrea Rocchetto – CEO, Ephos
Taner Karacan – Diretor-Geral, Svea Solar Alemanha e Bélgica
Nan Ransohoff – Chefe de Clima, Stripe e Frontier
Stephen Lake – Co-fundador e CEO, Jetson Home
Landon Mossburg – Co-fundador e CEO, Peak Energy
Varun Sivaram – Fundador e CEO, Emerald AI
Todd Bandhauer – CTO e Cofundador, AtmosZero
Constantine Komodromos – Fundador e CEO, VesselBot
Jinghong Qian – Co-fundador, Yadea
King Charles III – Monarca, Reino Unido
Lukas Walton – Fundador e CEO, Builders Vision
Sergio Díaz-Granados – Presidente Executivo, CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe
Ola Källenius – CEO, Mercedes-Benz Group
Eric Li – Fundador, Geely Holding Group
Christine Lagarde – Presidente, Banco Central Europeu
Nick Carter – CEO, Akaysha Energy
Rick Wilmer – Presidente e CEO, ChargePoint
Colby Hastings – Diretor Sênior de Energia Residencial, Tesla
Doug Field – Diretor de Veículos Elétricos, Ford Motor Company
Maria Grazia Davino – Diretora-Geral Regional, BYD Europa
Ngozi Okonjo-Iweala – Diretora-Geral, Organização Mundial do Comércio
Evan Spiegel – Co-fundador e CEO, Snap
Michael Terrell – Chefe Global de Energia Avançada, Google
Robin Zeng – Fundador e Presidente, CATL
Pope Leo XIV – Líder, Igreja Católica
Bill Winters – CEO, Standard Charter
Esther Finidori – Diretora de Sustentabilidade, Schneider Electric
Benji Backer – Fundador e CEO, Nature is Nonpartisan
Cynthia Houniuhi – Presidente, Pacific Islands Students Fighting Climate Change
Josh Green – Governador, Havaí
Rebecca Lindsey – Diretora de Projeto, Climate.us
Ronald Akili – Fundador, Potato Head Resort
Sonam Wangchuk – Fundador, Himalayan Institute of Alternatives Ladakh
Penny Wong – Ministra de Relações Exteriores, Austrália
'Aulani Wilhelm – CEO, Nia Tero
Juan Carlos Monterrey Gómez – Representante Especial para Mudanças Climáticas, Panamá
Elizabeth Wathuti – Fundadora e CEO, Green Generation Initiative
Neha Mankani – Fundadora, Mama Baby Fund
David Lu – Co-fundador e CEO, Clarity Movement Co.
Ari Matusiak – Co-fundador, Presidente e CEO, Rewiring America
Violet Sage Walker – Presidente, Conselho Tribal Northern Chumash
Peter Fernandez – Presidente Executivo, Mombak
Edgar Villanueva – Fundador e CEO, Decolonizing Wealth Project
Yayra Agbofah – Fundador, The Revival
Mariangela Hungria – Pesquisadora Sênior, Embrapa Brasil
Dominique Browning – Co-fundadora e Diretora, Moms Clean Air Force
Michele Uva – Diretor Executivo de Sustentabilidade Social e Ambiental, UEFA
Isabelle Boemeke – Fundadora, Save Clean Energy
Riccardo Stefanelli – CEO, Brunello Cucinelli
Omoyemi Akerele – Diretora Fundadora, Lagos Fashion Week
Jean-Baptiste Massignon – Diretor-Geral, EcoBeautyScore Association
Samir Ibrahim – CEO e Cofundador, SunCulture
Curtis Robinhold – Diretor Executivo, Porto de Portland
Titouan Bernicot – Fundador, Coral Gardeners
Samuel L. Jackson – Ator
Gina Friel – Diretora, Grupo Global de Enfermeiras
Jens-Peter Saul – CEO, Ramboll
Greg Chasen – Fundador, Chasen Architecture
Meg Marinis – Showrunner, Grey’s Anatomy
Joe Murphy e Joe Robertson – Diretores Artísticos, Good Chance Theatre
Riley Duren – Fundador e CEO, Carbon Mapper
Douglas McMaster – Diretor, Silo