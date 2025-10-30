ESG

Lula e presidente da COP30 são selecionados como líderes climáticos pela TIME

Preparação para a conferência climática e capacidade de articulação internacional são citados pela revista, que reconheceu as lideranças brasileiras contra as mudanças do clima

Lista ainda inclui Mariangela Hungria, Eduardo Paes e DJ Alok (José Cruz/Agência Brasil)

Letícia Ozório
Repórter de ESG

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 12h12.

Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 13h21.

Todos os anos, a revista TIME divulga uma lista dos 100 líderes climáticos mais influentes ao redor do mundo. Na edição de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da COP30, André Correa do Lago, são listados como vozes na lideranças influentes contra as mudanças climáticas.

O objetivo de transformar o Brasil em uma potência climática é um dos motivos para a seleção de Lula à lista. Os avanços no combate ao desmatamento na Amazônia, o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre com foco na preservação de ecossistemas tropicais e união de diferentes setores da economia no controle das emissões são citados pela revista como parte dos avanços do presidente desde que foi eleito, em 2022.

A publicação, no entanto, cita a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas como questões em aberto no seu governo. Há 10 dias, a Petrobras recebeu a licença do Ibama para explorar a Margem Equatorial, o que abriu novas questões sobre a credibilidade do Brasil para liderar as discussões em prol do meio ambiente.

A capacidade de articulação política no âmbito internacional é citada pela TIME como a maior oportunidade para o embaixador e presidente da COP30, André Corrêa do Lago, nomeado pela publicação também como uma liderança climática. A fragmentação das relações internacionais e o avanço dos eventos extremos do clima são vistos como desafios, mas a COP30 pode ser a oportunidade de unir os fragmentos do chamado multilateralismo. “A única maneira de resolver questões importantes é por meio da cooperação”, afirmou André para a TIME. “Mas o contexto internacional é bastante complexo.”

A revista também cita os esforços do presidente da Conferência Climática da ONU para levantar um mutirão que discuta ações concretas pelo clima em meio às guerras internacionais e os desafios comerciais em andamento. A divulgação de dados sobre os compromissos climáticos de cada nação também é atribuída ao trabalho de Corrêa do Lago, o que impediu que o retrocesso climático chegasse também nas Contribuições Nacionalmente Determinadas.

Líderes climáticos influentes

Mariangela Hungria, pesquisadora sênior da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi escolhida pela revista como uma das Defensoras do Clima. Há uma semana, foi laureada pelo Prêmio Mundial de Alimentação, reconhecido como o “Nobel” da Agricultura. Seu trabalho inclui o desenvolvimento de microrganismos inovadores para o solo, de forma que reduza a utilização de fertilizantes químicos nocivos no cultivo. A pesquisa já é aplicada aos 40 milhões de hectares em todo o país, contribuição para a produtividade agrícola, e a economia de cerca de US$ 25 bilhões por ano, segundo a TIME. No quesito ambiental, a redução de emissões chegou a 260 milhões de toneladas métricas de CO2 apenas última safra de soja.

Em entrevista à TIME, Mariangela afirmou que as soluções de agricultura regenerativa em países em desenvolvimento, especialmente em pequenas comunidades agrícolas e de grupos indígenas, não recebem o apoio ou o financiamento necessário. Esses recursos poderiam acelerar a recuperação de florestas e a adoção de soluções biológicas. “Na COP30, espero transmitir a mensagem sobre a viabilidade do uso de produtos biológicos para substituir os agrotóxicos. Com isso, mitigamos a emissão de gases de efeito estufa e também aumentamos o acesso a alimentos de qualidade”, conta.

O DJ Alok também aparece na lista, na categoria Catalisadores. O texto aponta que o artista está entre os músicos brasileiros mais reproduzidos internacionalmente, mas que escolheu direcionar sua música para a causa indígena e a proteção da Amazônia. Tudo começou quando percebeu que os povos indígenas usam a música como um instrumento de cura, e não com foco no sucesso comercial. Em 2024, recebeu uma indicação ao Grammy Latino pelo álbum "O Futuro é Ancestral", cocriado com oito comunidades indígenas. “Se quisermos cocriar um futuro regenerativo precisamos obter a sabedoria e o conhecimento dos povos indígenas”, conta.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também foi nomeado como um dos líderes climáticos. Entre seus feitos estão a eletrificação do transporte com o BRT, a criação de áreas verdes e o lançamento do primeiro protocolo de resposta ao calor extremo no Brasil. Seu trabalho para que o Rio de Janeiro fosse visto como parte da liderança climática levou a cidade a sediar o C40 Cities Finance Facility, que desbloqueou US$ 1 bilhão em financiamento climático para o Sul Global. A região também receberá na próxima semana o Fórum de Líderes Locais da COP30.

Outros nomes conhecidos entre a lista são:

  • Papa Leão XIV, como um titã climático;
  • Rei Charles III, monarca britânico, que integra a mesma categoria;
  • Samuel L. Jackson, ator americano, nomeado como um catalisador das discussões;
  • Jennifer Geerlings-Simons, presidente do Suriname;
  • Gavin Newsom, governador da Califórnia;
  • Kathy Hochul, governadora da Nova York;

Veja a lista completa:

  • Tyler Norris – Próximo Diretor de Inovação de Mercado, Equipe de Energia Avançada, Google

  • Sarah Kapnick – Chefe Global de Consultoria Climática, J.P. Morgan

  • Eva Riesenhuber – Chefe Global de Sustentabilidade, Siemens

  • Kathy Hochul – Governadora, Nova York

  • Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente, Brasil

  • Gillian Martin – Secretária de Gabinete para Ação Climática e Energia, Escócia

  • Alok Sharma – Presidente, The Transition Finance Council

  • Anne-Cécile Violland – Membro do Parlamento, França

  • André Corrêa do Lago – Presidente, COP30

  • Grace Fu Hai Yien – Ministra de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Singapura

  • Gavin Newsom – Governador, Califórnia

  • Jennifer Geerlings-Simons – Presidente, República do Suriname

  • Eduardo Paes – Prefeito, Rio de Janeiro

  • John Curtis – Senador, Utah

  • Andrew Dempsey – Diretor de Sustentabilidade, REI

  • Yann Quilcaille – Pesquisador de Pós-Doutorado, ETH Zürich

  • Pralhad Joshi – Ministro de Novas e Renováveis Energias, Índia

  • Kevin Rabinovitch – Vice-Presidente Global de Sustentabilidade e Diretor de Clima, Mars

  • Mary Schapiro – Vice-Presidente de Políticas Públicas Globais, Bloomberg

  • Bob Keefe – Diretor Executivo, E2

  • Justine Johnson – Diretora de Mobilidade, Michigan

  • Salvatore Vinci – Líder Técnico de Eletrificação de Instalações de Saúde, Organização Mundial da Saúde

Inovadores

  • Pawan Munjal – Presidente Executivo, Hero MotoCorp

  • Jonathan Shaw – CEO, Nuru

  • Charlot Magayi – Fundadora e CEO, Mukuru Clean Stoves

  • Maxim Timchenko – CEO, DTEK

  • Kyle Clark – CEO, Beta Technologies

  • Gustav Hasselskog – CEO, Candela

  • Eef Brouwers – Co-fundador, North Sea Farmers

  • Jennifer Preston – CEO, Kreisel Electric

  • Henry Fernandez – Presidente e CEO, MSCI

  • Michael Walker – CEO, STAX Engineering

  • Lei Zhang – Presidente, Envision

  • Douglas Johnson-Poensgen – Presidente e Fundador, Circulor*

  • Darren Crouch – Presidente, Green Burial Council

  • Al Subbloie – Fundador e CEO, Budderfly

  • Andrea Rocchetto – CEO, Ephos

  • Taner Karacan – Diretor-Geral, Svea Solar Alemanha e Bélgica

  • Nan Ransohoff – Chefe de Clima, Stripe e Frontier

  • Stephen Lake – Co-fundador e CEO, Jetson Home

  • Landon Mossburg – Co-fundador e CEO, Peak Energy

  • Varun Sivaram – Fundador e CEO, Emerald AI

  • Todd Bandhauer – CTO e Cofundador, AtmosZero

  • Constantine Komodromos – Fundador e CEO, VesselBot

  • Jinghong Qian – Co-fundador, Yadea

Titãs

  • King Charles III – Monarca, Reino Unido

  • Lukas Walton – Fundador e CEO, Builders Vision

  • Sergio Díaz-Granados – Presidente Executivo, CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe

  • Ola Källenius – CEO, Mercedes-Benz Group

  • Eric Li – Fundador, Geely Holding Group

  • Christine Lagarde – Presidente, Banco Central Europeu

  • Nick Carter – CEO, Akaysha Energy

  • Rick Wilmer – Presidente e CEO, ChargePoint

  • Colby Hastings – Diretor Sênior de Energia Residencial, Tesla

  • Doug Field – Diretor de Veículos Elétricos, Ford Motor Company

  • Maria Grazia Davino – Diretora-Geral Regional, BYD Europa

  • Ngozi Okonjo-Iweala – Diretora-Geral, Organização Mundial do Comércio

  • Evan Spiegel – Co-fundador e CEO, Snap

  • Michael Terrell – Chefe Global de Energia Avançada, Google

  • Robin Zeng – Fundador e Presidente, CATL

  • Pope Leo XIV – Líder, Igreja Católica

  • Bill Winters – CEO, Standard Charter

  • Esther Finidori – Diretora de Sustentabilidade, Schneider Electric

Defensores

  • Benji Backer – Fundador e CEO, Nature is Nonpartisan

  • Cynthia Houniuhi – Presidente, Pacific Islands Students Fighting Climate Change

  • Josh Green – Governador, Havaí

  • Rebecca Lindsey – Diretora de Projeto, Climate.us

  • Ronald Akili – Fundador, Potato Head Resort

  • Sonam Wangchuk – Fundador, Himalayan Institute of Alternatives Ladakh

  • Penny Wong – Ministra de Relações Exteriores, Austrália

  • 'Aulani Wilhelm – CEO, Nia Tero

  • Juan Carlos Monterrey Gómez – Representante Especial para Mudanças Climáticas, Panamá

  • Elizabeth Wathuti – Fundadora e CEO, Green Generation Initiative

  • Neha Mankani – Fundadora, Mama Baby Fund

  • David Lu – Co-fundador e CEO, Clarity Movement Co.

  • Ari Matusiak – Co-fundador, Presidente e CEO, Rewiring America

  • Violet Sage Walker – Presidente, Conselho Tribal Northern Chumash

  • Peter Fernandez – Presidente Executivo, Mombak

  • Edgar Villanueva – Fundador e CEO, Decolonizing Wealth Project

  • Yayra Agbofah – Fundador, The Revival

  • Mariangela Hungria – Pesquisadora Sênior, Embrapa Brasil

  • Dominique Browning – Co-fundadora e Diretora, Moms Clean Air Force

Catalisadores

  • Michele Uva – Diretor Executivo de Sustentabilidade Social e Ambiental, UEFA

  • Isabelle Boemeke – Fundadora, Save Clean Energy

  • Riccardo Stefanelli – CEO, Brunello Cucinelli

  • Omoyemi Akerele – Diretora Fundadora, Lagos Fashion Week

  • Jean-Baptiste Massignon – Diretor-Geral, EcoBeautyScore Association

  • Samir Ibrahim – CEO e Cofundador, SunCulture

  • Curtis Robinhold – Diretor Executivo, Porto de Portland

  • Titouan Bernicot – Fundador, Coral Gardeners

  • Samuel L. Jackson – Ator

  • Gina Friel – Diretora, Grupo Global de Enfermeiras

  • Jens-Peter Saul – CEO, Ramboll

  • Greg Chasen – Fundador, Chasen Architecture

  • Meg Marinis – Showrunner, Grey’s Anatomy

  • Joe Murphy e Joe Robertson – Diretores Artísticos, Good Chance Theatre

  • Riley Duren – Fundador e CEO, Carbon Mapper

  • Douglas McMaster – Diretor, Silo

