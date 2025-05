Alok traz show histórico do Coachella para o Brasil; ingressos estão à venda

Alok, ícone da música eletrônica, fez história no Coachella e agora promete repetir o feito no Brasil. Sua apresentação no famoso festival californiano foi considerada uma das mais marcantes, ao lado de artistas como Lady Gaga e Travis Scott. O impacto foi tão grande que o vídeo do ensaio com o grupo de dança Urban Theory ultrapassou a marca de 80 milhões de visualizações e gerou $1,2 milhão em EMV (Equivalência de Marketing Valor), refletindo o enorme apelo do DJ entre o público e as marcas. Diante do sucesso, Alok anunciou que sua turnê Aurea fará uma edição especial no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 28 de junho de 2025.

A apresentação de Alok no Coachella foi amplamente aclamada pela imprensa internacional. Publicações como o Hollywood Reporter destacaram o DJ como "pessoa de interesse", enquanto o LA Times exaltou seu posicionamento sobre inteligência artificial, evidenciando sua crítica à automação nas artes. Alok, por sua vez, revela que foi justamente a repercussão internacional que o motivou a trazer o show para o Brasil. “Isso trouxe um sentido de urgência em trazer o show para São Paulo”, afirma.

Tecnologia, natureza e alma humana

Alok não se limita a simplesmente trazer o show do Coachella para o Brasil, mas também expande a experiência com um conteúdo ainda mais profundo. Ao lado do Urban Theory e dos artistas indígenas do movimento "O Futuro É Ancestral", ele convidará o público a repensar a relação entre tecnologia, natureza e criatividade. Com os lemas Keep Art Human (“Mantenha a Arte Humana”) e Art Needs Soul (“Arte Precisa de Alma”), o show será uma celebração da força humana como motor essencial para a produção artística.

Alok explica que o uso da tecnologia é comum no mundo da música, especialmente na música eletrônica, mas alerta que estamos correndo o risco de perder a criatividade. “O que quero dizer é que sou um artista que usa muito a tecnologia a meu favor, mas não podemos deixar a inteligência artificial tomar as decisões por nós”, afirma.

No palco, 600 drones, efeitos especiais inéditos e 4 mil placas de LED criarão uma arte viva gigante, enquanto os artistas indígenas Mapu Huni Kuin, Owerá e Bro’s Mcs proporcionarão um dos blocos mais intimistas da apresentação, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a preservação da cultura indígena.

Alok também recorda que no show do Coachella, parte do público acreditou que as imagens da apresentação eram criadas por inteligência artificial. Mas, na verdade, não eram. “É justamente esse resgate de manter tudo muito humano que eu pretendo com essa apresentação histórica”, diz o DJ.

Serviço: Alok Aurea Tour - Keep Art Human. Ingressos: inteira na pista Aurea a partir de R$ 340; camarote com open bar a partir R$ 900, a inteira; e arquibancada inteira a partir de R$ 140. Os ingressos são vendidos pela plataforma Ingresse.