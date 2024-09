Levantamento mostra expansão do ESG nas empresas brasileiras e pilar social é o mais explorado

O ESG tem enfrentado momentaneamente alguns percalços nos EUA, em boa medida por conta de pressões políticas e legais de grupos de conservadores radicais que tentam dificultar investimentos relacionados ao meio ambiente, diversidade e questões sociais. No Brasil, no entanto, há sinais de que o ESG está avançando.

Para dar um exemplo, um relatório recente do Itaú BBA mostra que os fundos ligados ao ESG chegaram a R$ 5,1 bilhões em junho deste ano, uma expansão de 23%. O documento também aponta a existência de 145 fundos desse tipo no país, sendo 31 deles criados neste ano.

Uma nova notícia reforça o fortalecimento dessa agenda no mercado brasileiro. Um levantamento inédito da empresa brasileira de software de gestão de pessoas Mereo, antecipado com exclusividade para a coluna, mostra que 95% das organizações pesquisadas utilizaram as ferramentas ESG no ano passado – um aumento de 9% em relação a 2022. O levantamento foi feito com dados de 115 empresas clientes da Mereo, de 26 segmentos diferentes. Destas, 50% têm atuação internacional e 33 companhias são listadas em bolsa.

Expansão e desafios do ESG

O estudo aponta uma expansão clara no Brasil, mas ainda há desafios, como a necessidade de equilíbrio nas estratégias para os três pilares ESG (ambiental, social e governança). Segundo o levantamento, 55% das empresas atuam nos três pilares ao mesmo tempo, enquanto 22,5% atuam em dois e 22,5% apenas em um.

A área social ainda é a que recebe mais ações, aparecendo em 90% das empresas pesquisadas, embora com uma queda de 7% em relação a 2022. Os tópicos mais destacados são o engajamento dos trabalhadores (67%) e o desenvolvimento humano (59%). A saúde mental, no entanto, recebeu menor atenção, com apenas 1% das empresas abordando o tema.

O pilar de sustentabilidade aparece em 62% das empresas, com foco na gestão de recursos naturais (68%) e gerenciamento de resíduos (61%). Já o uso de energias renováveis é abordado por apenas 14%.

Pilares ESG por setor

No pilar de governança, 81% das organizações adotam boas práticas de gestão (83%) e sistemas de compliance (58%). Em comparação a 2022, houve uma queda de 13%, quando o percentual era de 94%.

Setores como o agronegócio (100%), energia (92%) e construção civil (91%) estão entre os que mais focam no ESG. Contudo, é importante observar que a pesquisa não detalha a representatividade de cada setor, o que pode influenciar na análise dos dados.