Inverno Invisível: ONG quer impactar positivamente 4 mil pessoas em situação de rua

Com foco nas noites frias que se intensificam antes do inverno, a SP Invisível lançou a edição 2025 da campanha Inverno Invisível. A ação, que vai de maio a agosto, prevê a distribuição de 36 mil itens para cerca de 4 mil pessoas em situação de rua em São Paulo.

“As pessoas imaginam que o frio começa em junho, mas para quem está na rua, a dor chega muito antes”, afirma André Soler, fundador da SP Invisível.

A campanha tem como mote “[grifar]Dias quentes, noites frias” e busca chamar atenção para o contraste entre as temperaturas amenas durante o dia e o frio intenso que marca as madrugadas na cidade. As doações são feitas pelo site da organização. Com R$ 50, é possível viabilizar uma refeição quente e um kit de higiene. Com R$ 100, o valor cobre uma refeição e um moletom novo. A doação de R$ 140 garante refeição, moletom e kit de higiene.

Impacto social

Os itens serão distribuídos por voluntários e equipe técnica em pontos estratégicos da capital, a partir das 18h. Na manhã seguinte, haverá café da manhã com gorros, doados anteriormente, em cinco regiões com maior concentração de população vulnerável. A primeira ação está marcada para 21 de maio, às 10h, no Largo da Batata.

“A campanha representa o compromisso da SP Invisível com ações estruturadas de cuidado emergencial, escuta ativa e proteção da dignidade humana”, diz Soler.

Este ano, a comunicação da campanha conta com arte exclusiva do artista visual Filipe Grimaldi, da agência Aborda. A peça ilustra o material de divulgação e busca reforçar o senso de urgência do projeto.

Empresas podem participar por meio de [grifar]apoio financeiro, doação de produtos de higiene, absorventes e preservativos, ou ainda atuando como embaixadoras da causa. A SP Invisível oferece páginas personalizadas para captação de doações e permite a participação de colaboradores nas ações presenciais.

A campanha visa criar conexões reais com a população de rua e mobilizar a sociedade para enfrentar o frio extremo de forma coletiva.