iFood acelera expansão de mobilidade com frota de 3 mil bikes elétricas

O iFood informou a expansão do programa iFood Pedal, que oferece bicicletas para entregadores. A empresa planeja ter mais de 3 mil bikes elétricas em circulação até julho de 2025, com a participação de dois fornecedores.

A Tembici, parceira do projeto desde 2020, aumentará sua frota de bicicletas elétricas de 1.700 para 3 mil unidades - crescimento de 76%. A empresa opera atualmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Recife, e adicionará Curitiba e Salvador em julho.

Segundo Tomás Martins, CEO da Tembici, entregadores que usam e-bikes são 53% mais produtivos que aqueles com bicicletas convencionais próprias. A taxa de retenção no serviço de bikes elétricas atinge 50%, contra 30% no modelo compartilhado tradicional.

O programa "Bike Pra Você" oferece planos semanais com bicicletas elétricas, incluindo manutenção e suporte. Atualmente atende 1.150 entregadores, com previsão de chegar a 3.000 usuários.

Nova parceria

A startup Bliv passou a integrar o iFood Pedal, oferecendo 700 e-bikes para entregadores. A empresa já opera em João Pessoa e Guarulhos, expandindo agora para ABC Paulista e Barueri.

A Bliv trabalha com modelo de aluguel mensal que inclui manutenção, monitoramento e suporte técnico. "Estamos na interseção entre mobilidade, sustentabilidade e tecnologia", afirmou Victor Moraes, CEO da Bliv.

Estratégia de expansão

Pedro Somma, diretor de Crescimento de Impacto e Inovação do iFood, disse que a expansão faz parte das iniciativas para "valorizar o entregador" e oferece "oportunidades reais de desenvolvimento" aos profissionais.

O executivo destacou que as bicicletas elétricas oferecem "uma opção de entrega mais eficiente e acessível" e contribuem para a "descarbonização do delivery".

Nas novas cidades, o programa também disponibiliza bicicletas mecânicas convencionais em sistema de estações para retirada e devolução.