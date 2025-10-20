IA como aliada da conservação: conheça os projetos brasileiros que vão receber R$ 18 milhões

Como usar a inteligência artificial para proteger a natureza? Essa foi a proposta do último edital do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Google.org, que acaba de divulgar os oito projetos selecionados para receber R$ 18 milhões em financiamento.

O anúncio foi feito às vésperas da COP30 e escolheu as iniciativas mais inovadoras que unem a tecnologia com conservação: da detecção precoce de degradação florestal à previsão de queimadas com 90% de precisão, passando por ferramentas que prometem revolucionar o crédito rural sustentável e o monitoramento de terras indígenas.

Ao todo, foram 400 propostas inscritas de todos os biomas brasileiros. Entre os vencedores, o foco especial está na Amazônia, mas também abrangem Cerrado, Pantanal e outras de alcance nacional.

A implementação deve começar em novembro, ainda durante a COP30, com conclusão prevista para outubro de 2027.

O ICs destacou o potencial dos projetos escolhidos e sua atuação junto a mais de 200 parceiros.

"A tecnologia pode melhorar a agenda de monitoramento e biodiversidade e possibilitar inclusão social, mapeando territórios indígenas, permitindo acelerar a regularização fundiária e viabilizando a assistência técnica em locais onde ela normalmente não chegaria", disse Thais Ferraz, diretora programática da organização.

Juliana Moura Bueno, de Relações Públicas do Google no Brasil, também reforçou a oportunidade da IA neste contexto ambiental e a importância dos pesquisadores, ONGs e comunidades locais para liderar as soluções nos territórios.

"O que mais nos entusiasma é ver o encontro da tecnologia de ponta com o talento brasileiro", acrescentou.

Inovação em destaque

Na lista das iniciativas mais inovadoras está o desenvolvimento do índice MOVI, pela organização Kanindé, de Rondônia. O sistema utilizará algoritmos de aprendizado profundo para detectar sinais de degradação florestal em menos de sete dias, antes mesmo que sejam visíveis a olho nu e se mostrando uma verdadeira revolução no combate ao desmatamento.

Já o Instituto Federal do Amazonas propõe o IA-FogoBio, sistema capaz de prever queimadas com até 14 dias de antecedência e mais de 90% de precisão. A plataforma não apenas alertará sobre riscos, mas também identificará causas e medirá impactos ambientais em tempo real, usando dados de satélite.

A bioeconomia, grande aposta da COP30, também é contemplada: o Instituto Internacional de Educação do Brasil vai modernizar o sistema IÊ, que reúne dados sobre a castanha-da-Amazônia, incorporando IA para prever tendências de preços e fortalecer cadeias produtivas sustentáveis.

Há também o projeto "Agente de IA pasto legal", da Universidade Federal de Goiás, que fornecerá aos produtores rurais mapas precisos de pastagens, previsões de forragem e indicadores de sustentabilidade, facilitando o acesso ao crédito verde.

Já a Embrapa Pantanal aposta em uma tecnologia promissora: o uso de eDNA (o DNA que organismos deixam na natureza) combinado com IA para mapear e monitorar biodiversidade em áreas rurais, auxiliando desde o licenciamento até a restauração ambiental.