Grandes empresas clamam por proteção à Amazônia

As grandes companhias estão mesmo preocupadas com o meio ambiente. Em um evento online, mais de 30 empresas com atuação no Brasil lançam hoje um manifesto em defesa da Amazônia e pela proteção da biodiversidade nacional. Assinam o documento Suzano, Natura, BRK Ambiental, Eletrobrás, Danone, Carrefour, Anglo American, entre outras.

O objetivo é conclamar o setor empresarial a aderir ao movimento, organizado pela Business for Nature, coalizão que reúne diversas organizações não governamentais pelo mundo, como The Nature Conservancy (TNC), Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), WWF e a Câmara de Comércio Internacional (ICC Brazil).

“O objetivo é chamar atenção para uma agenda fundamental para o desenvolvimento do País”, afirma Walter Schalka, CEO da Suzano. “É com a pressão da sociedade que o governo e as demais empresas irão se sensibilizar com a pauta ambiental.”

Suzano, Natura e BRK Ambiental são empresas que têm a ganhar com a chamada “retomada verde”, que é a inclusão de metas ambientais nos esforços de retomada econômica pós-covid. Segundo um estudo publicado com exclusividade pela EXAME, o Brasil pode adicionar 2,8 trilhões de reais ao PIB, na próxima década, se adotar uma série de princípios alinhados com esse conceito.

“Nossa posição é muito simples: sem água, não temos empresa”, afirma Teresa Vernaglia, CEO da BRK. “Para nós, proteger o meio ambiente é questão de sobrevivência da companhia. Não é abraçar árvore. Está diretamente relacionado com o negócio.”

Para Karen Oliveira, gerente de relações institucionais da TNC Brasil, este é um momento de virada, em que o setor empresarial passa a perceber o valor do meio ambiente para a economia. “Mas, é preciso avançar mais. E o papel das ONGs é reforçar essa agenda para virar de vez a chave”, afirma.

O evento de lançamento do manifesto será às 9h e trará apresentações de executivos da Natura, da Suzano, do Carrefour e da BRK. A transmissão será feita no youtube do CEBDS.