Global Stocktake: primeiro relatório afirma que ações climáticas devem acelerar

Os países-membros da COP (Conferência das Partes) têm se esforçado para colocar em prática as ações estipuladas pelo Acordo de Paris, porém a implementação deve ser acelerada, é o que diz o relatório técnico do primeiro Global Stocktake, isto é, o primeiro balanço global, publicado hoje. Este diálogo técnico foi organizado em três reuniões durante o ano de 2022 e o ano passado. A discussão tratou sobre mitigação e adaptação, além de tratar de perdas e danos.

Os diálogos técnicos aproveitaram as últimas conclusões do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC). O relatório traz 17 conclusões e deixa claro que existem progressos mas que é necessário fazer mais. As conclusões destacam as oportunidades e boas práticas na aceleração da implementação do Global Stocktake, mirando na COP28.

“Ao longo das discussões, ficou claro que o Acordo de Paris inspirou ações generalizadas que reduziram significativamente as previsões de aquecimento futuro. Este balanço global está acontecendo num momento crucial para inspirar novas ações globais na resposta à crise climática”, disse Farhan Akhtar, co-facilitador do diálogo técnico do Global Stocktake.

Os resultados darão início a alguns eventos para discussão de conclusões técnicas no fortalecimento de decisões para a criação da declaração com as principais mensagens, pensando em ações climáticas. Tendo em vista que um dos principais pontos do Global Stocktake é a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa (GEE).

“Mais de 137 partes interessadas apresentaram contribuições sobre as ações e apoio aos objetivos do Acordo de Paris, no total foram recebidas mais de 170 mil páginas de submissões escritas e tivemos mais de 252 horas de reuniões e discussões durante as três reuniões do diálogo técnico em plenárias e mesas redondas. Como mostram as conclusões técnicas do relatório, é necessário muito mais agora, em todas as frentes e por todos os intermediários, para cumprir os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris”, afirmou Harald Winkler, outro co-facilitador do diálogo.

O relatório fornece orientações para alcançar as metas do Acordo de Paris, para manter o aumento da temperatura da terra em 1,5ºC. Para isso, o Presidente designado da COP28, Dr. Sultan Ahmed Al-Jaber diz que é necessário “ambição e urgência” para reduzir as emissões em mais de 40% até 2030. Por esse motivo, a Presidência da COP28 apresentou uma agenda de ação centrada na aceleração de uma transição energética, o financiamento climático e a inclusão dos países-membros envolvidos – além da criação de uma economia sustentável.

Qual é a importância do Global Stocktake?

O Global Stocktake, ou seja, é uma ferramenta para a transformação que foi criada para responsabilizar os países na revisão das ações por meio de um inventário global. Assim, os governos poderão ter a chance de visualizar o que foi alcançado pensando nas metas de redução das emissões e adaptação climática do Acordo de Paris e o que precisa ser feito sobre mudanças climáticas.