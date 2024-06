Gerdau: 71% do aço é produzido a partir de sucata reciclada

A Gerdau continua como maior recicladora de sucata na América Latina. Para cada tonelada de sucata reciclada, evita-se a emissão de 1,5 tonelada de CO₂e. A siderúrgica recicla aproximadamente 11 milhões de toneladas por ano e consegue produzir 71% de seu aço partindo desse material.

O desempenho dá à empresa uma das menores médias de emissão de gases de efeito estufa (CO₂e), de 0,86 tonelada de CO₂e por tonelada de aço, o que representa cerca de metade da média global do setor, de 1,91 tonelada de CO₂e por tonelada de aço (worldsteel). Paralelamente, a Gerdau avança no programa de redução de emissões de gases de efeito estufa. Por exemplo, com o uso de biomassa em substituição ao carvão de origem mineral.