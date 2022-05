Com Gerando Falcões, favela de São Paulo vai ao metaverso

A ONG Gerando Falcões, do empreendedor social Edu Lyra, lançou nesta quinta-feira, 5, o game Missão Favela X, que representa um primeiro pé da organização em ambiente de metaverso.

Além de estabelecer o pioneirismo da iniciativa, o projeto, que foi realizado junto da Accenture, quer usar os mundos virtuais, que por hora funcionam simbolicamente, para trazer os gamers para a missão social de combater a pobreza ao lado da Gerando Falcões.

Patrocinado por nomes de peso com Havaianas, Nestlé e 99, o evento de lançamento aconteceu na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, município na Grande São Paulo, e crianças e jovens jogaram e testaram o Missão Favela X no local.

O objetivo do game é educar as crianças e os jovens sobre os desafios fundamentais para a erradicação da pobreza (infraestrutura, saneamento básico, educação, cultura e tecnologia), conscientizando a geração futura de que a movimentação social em prol de arrecadar fundos pode acelerar a transformação das favelas.

Para a Gerando Falcões, a inovação social e tecnologia de ponta são os elementos centrais para transformar o futuro das favelas. E nesse contexto entra o metaverso como impacto social.

"Muitas pessoas conhecem a favela apenas pela janela do carro, e agora jogadores de todas as classes e regiões vão enfrentar, pela tela do computador ou do celular, transtornos que pessoas vulneráveis encaram em suas realidades cotidianas", salienta Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

"São quase 14 mil favelas no Brasil, e esta é a grande chance que temos de fazer algo que pode mudar o futuro de seus moradores, sobretudo o futuro das crianças e dos jovens", completa.

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua em rede para acelerar o impacto de longo prazo nas favelas de todo país. Por meio de iniciativas transformadoras, a GF entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania, e executa projetos para transformação social.

