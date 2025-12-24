Os países mais pobres do mundo em 2025, segundo o FMI

Novos dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam as menores economias em termos de PIB per capita, em dólares.

A pobreza em si já é de difícil definição. O Banco Mundial define a linha da pobreza como uma renda diária mínima, abaixo da qual é considerado um estado de pobreza.

A linha da pobreza atual está em US$ 3,00 diários, um aumento de 75 centavos da última estimativa do Banco Mundial, de 2017.

Além disso, as causas exatas por trás da pobreza de um país também são amplas: corrupção no governo, guerras, doenças, história de colonização e o fraco Estado de Direito são algumas causas normalmente apontadas.

A pandemia da Covid-19, em 2020, também teve fortes impactos na economia global e, em economias mais frágeis, a inflação facilmente saiu do controle. Para países que dependiam de importações, o golpe foi ainda mais severo.

Agora, cinco anos depois, muitos países com economias mais frágeis ainda estão tentando se recuperar dos impactos do COVID e batalham contra suas próprias divisões internas, que variam drasticamente.

Para medir a riqueza de um país, usa-se tradicionalmente o Produto Interno Bruto (PIB), a soma do que é produzido em uma nação. Quando se divide esse número por habitante, chega-se ao PIB per capita.

Mas, ao se levar em conta as taxas de inflação e os custos médios de vida de cada país, chega-se a uma nova medida: a Paridade do Poder de Compra (PPC), medida em dólares.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) mantém índices atualizados (veja aqui) que medem a riqueza de países por meio do PIB per capita, levando em conta o PPC.

Veja a lista dos países mais pobres do mundo, segundo índice mais recente do FMI, em termos de PIB per capita em dólares, considerando a PPC.

Os 5 países mais pobres em 2025

Sudão do Sul, África – PIB per Capita (PPC): 953,68

Em primeiro lugar está o Sudão do Sul, considerado o país mais pobre do mundo em 2025. Com 15,5 milhões de habitantes, também é o mais novo país do mundo, formado em 2011. Desde então, vem sendo assolado por guerras civis, que continuam até o presente – forças do governo, agora fragmentado, batalham violentamente com milícias, e o impacto afeta a população diretamente.

Rico em recursos naturais, principalmente petróleo, a nação é considerada um caso clássico da “maldição de recursos naturais”, quando um país naturalmente abundante nessa categoria acaba sendo vítima de diferenças sociais geradas por seu próprio potencial econômico. A inflação em 2024 chegou a 128%.

Burundi, África – PIB per Capita (PPC): 989,30

O pequeno país africano viveu por uma violenta guerra civil de 1993 a 2005, e ainda está se recuperando dos impactos.

Com cerca de 13,7 milhões de habitantes, 80% dos quais vive de agricultura, a insegurança alimentar é quase o dobro da média para países da região subsaariana. O acesso a água e esgoto também é muito baixo, e apenas 5% da população tem acesso à luz elétrica. Nesse ano, a inflação é projetada em 40%.

República Africana Central (RAC), África – PIB per Capita (PPC): 1.369,33

Outro país rico em recursos, a RAC, com 5,2 milhões de habitantes, tem disparidade social drástica: pouquíssimos indivíduos são extremamente ricos e muitos estão sobrevivendo em condição de pobreza. Por isso, aparece constantemente em listas de pobreza desde sua independência da França em 1960.

Outras causas são divisões sociais causadas por religião, com a população dividida entre a maioria cristã e uma minoria muçulmana.

Além disso, muitas partes da população vive em territórios controlados por diversas milícias e demais grupos rebeldes. A inflação é projetada em 29,7%.

Iêmen, Oriente Médio – PIB per Capita (PPC): 1.673,72

Com 35 milhões de habitantes, o Iêmen é o país mais populoso entre os cinco atualmente considerados mais pobres.

A nação vive conflitos entre o governo apoiado pelos sauditas e o movimento rebelde Houthi, uma guerra civil que já clamou a vida de mais de 150.000 pessoas. Também destruiu a economia do país e parte importante infraestrutura. Mais de metade da população na parte sul do país enfrenta fome. A inflação para 2025 é projetada em 20,44%.

Moçambique, África – PIB per Capita (PPC): 1.732,60

Outro país rico em recursos naturais, Moçambique continua pontuando alto na lista de países mais pobres nas últimas décadas. A ex-colônia portuguesa enfrenta um desafio dos tempos modernos: a mudança climática e o aquecimento global afetaram drasticamente sua economia agrícola com secas e enchentes.

A inflação do país para esse ano é projetada em 5%.

Os 20 países mais pobres do mundo

País PIB per capita (PPC) – 2025

(US$ internacionais) Sudão do Sul 953,68 Burundi 989,30 República Centro-Africana 1.369,33 Iêmen 1.673,72 Moçambique 1.732,60 Malawi 1.757,70 Somália 1.897,72 Libéria 1.960,93 República Democrática do Congo 1.974,51 Madagascar 2.039,72 Níger 2.095,24 Sudão 2.418,62 Ilhas Salomão 2.711,60 Mali 2.889,97 Haiti 2.976,22 Vanuatu 2.995,60 Burkina Faso 3.019,01 Lesoto 3.089,29 Chade 3.155,03 Guiné-Bissau 3.279,35

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)