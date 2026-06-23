BID anuncia R$ 29 bilhões para a aliança de países contra a fome e pobreza

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou na última semana, em Roma, a destinação de US$ 5,8 bilhões (ou R$ 29 bilhões) para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa apoiada pelo governo brasileiro e voltada à coordenação internacional de políticas de combate à pobreza.

Segundo o banco, a aliança tem como objetivo acelerar o progresso na erradicação da fome e da pobreza por meio do apoio coordenado a políticas e programas nacionais de larga escala baseados em evidências.

A iniciativa reúne mais de 215 membros, incluindo 107 países, 31 organizações internacionais, 14 instituições financeiras internacionais e mais de 63 organizações filantrópicas e não governamentais.

O novo aporte se soma aos US$ 4,1 bilhões já alocados no ano anterior para programas sociais em diferentes países.

Com isso, o total destinado pelo BID em 2024 e 2025 chega a cerca de US$ 10 bilhões, o equivalente a 40% da meta total de US$ 25 bilhões prevista até 2030 para a iniciativa.

Financiamento e estrutura dos recursos

De acordo com o BID, os recursos anunciados podem ser direcionados tanto para empréstimos quanto para cooperação técnica com doações. A distribuição entre países beneficiados e a divisão entre operações de crédito e valores não reembolsáveis devem ser detalhadas na próxima semana pela instituição.

Os empréstimos seguem uma estrutura de taxas baseada na SOFR (Secured Overnight Financing Rate, taxa de financiamento overnight garantida em dólares), somada à margem de captação do banco e ao spread do empréstimo, que representa a diferença entre o custo de financiamento e o crédito concedido.

O BID é composto por 48 países, dos quais 26 são mutuários na América Latina e no Caribe, enquanto 22 são membros não mutuários que participam da capitalização da instituição, como Estados Unidos, Canadá e países da Europa e da Ásia.

Coordenação internacional e governança da iniciativa

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza tem como co-presidentes a secretária de Estado para Cooperação Internacional da Espanha, Eva Granados, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias.

A iniciativa reúne governos, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil em uma estrutura de coordenação internacional voltada à execução de programas nacionais de combate à pobreza.